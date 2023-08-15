تجمع الأحزاب يُدين مواقف القوى السياسية المتحكمة في المشهد

أدان تجمع الأحزاب الليبية، مواقف القوى السياسية المتحكمة في المشهد دون استثناء وبياناتها الرخيصة التي تدل على عجز وضعف في رأب الصدع بين أخوة الوطن الواحد.

جاء ذلك في بيان أصدره التجمع، اليوم الثلاثاء، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أعرب خلاله عن قلقه العميق إزاء الأحداث الدامية التي تدور رحاها في مدينة طرابلس، والتي زُهِقت فيها أرواح بريئة من المواطنين ومن الطرفين المتقاتلين.

وتوجه تجمع الأحزاب التجمع بنداء عاجل جهاز الردع واللواء 444 قتال لتحكيم صوت العقل ووقف إطلاق النار فورا، والجلوس على طاولة واحدة وذلك من أجل وطنهم وأهلهم وأولادهم وأحفادهم.