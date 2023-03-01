تجمع الأحزاب يُناقش الاستعدادات لعقد لقاء في الشرق

عقد تجمع الأحزاب الليبية، اليوم الأربعاء، اجتماعه الدوري، بمقر الحزب الديمقراطي في العاصمة طرابلس.

وناقش الاجتماع الوضع السياسي الحالي في البلاد وآخر التطورات السياسية، ودور تجمع الأحزاب الليبية في وضع الحلول للأزمات والانقسامات التي تشهدها البلاد.

كما ناقش الاجتماع أيضاً الاستعدادات لعقد التجمع لقاء في المنطقة الشرقية.

ويضم التجمع 28 حزباً سياسياً معتمدة، ويعتبر أكبر تجمع سياسي على الساحة الليبية، حيث يضم التجمع أحزابا من مدينة بنغازي ومن الجنوب والوسط والمنطقة الغربية، ما يجعله ممثلاً قوياً لكافة أطياف الشعب الليبي.

ويهدف التجمع إلى الوصول بالبلاد إلى بر الأمان من خلال خارطة الطريق التي طرحها وأوصلها إلى كل السياسيين الفاعلين في ليبيا والدوليين والتي تتمثل في أن تكون ليبيا جمهورية لامركزية تتكون من 20 أو 25 محافظة وكل محافظة تنتخب محافظها وعمداء بلدياتها من خلال الصندوق بشكل مباشر، وأن يتم توزيع إيرادات المالية للدولة على هذه المحافظات بشكل يتوازى مع عدد السكان والمساحة الجغرافية وذلك للقضاء على الدولة المركزية وتقوم دولة على نظام الحكم المحلي الحقيقي.