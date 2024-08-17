تجمع الأشراف يُطالب بتكوين هيئة تأسيسية من شخصيات وطنية مستقلة

دعا تجمع الأشراف في ليبيا، أبناء الشعب الليبي وجميع القوى الوطنية للوقوف صفا واحدا من أجل إزالة الأجسام المتصدرة للمشهد السياسي الحالي، وتشكيل هيئة تأسيسية تتولى إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، دعا التجمع إلى حشد الدعم الدولي والإقليمي عبر الأمم المتحدة، لاعتماد خطة شاملة تهدف إلى إنهاء دور الأجسام السياسية الحالية التي أثبتت فشلها في تحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وطالب البيان بأن يقوم المجتمع الدولي بممارسة ضغوط فعالة على الدول الداعمة للأطراف المتنازعة في لبيبا، وذلك لفرض انسحاب فوري ووقف جميع أشكال الدعم، ليفسح المجال لحل ليبي ليبي تحت رعاية البعثة الأممية.

كما طالب التجمع بتكوين هيئة تأسيسية من شخصيات وطنية مستقلة مشهود لها بالنزاهة والكفاءة تمثل كافة مناطق ليبيا وتضم مختلف شرائح المجتمع، وذلك لتتولى كافة صلاحيات مجلسي النواب والدولة لضمان تمثيل عادل ومتكافئ لجميع أبناء الشعب الليبي.

وبحسب بيان تجمع الأشراف، تتولى هذه الهيئة التأسيسية تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تضم خبراء ومتخصصين، تكون مهمتها الوحيدة إدارة المرحلة الانتقالية وتحضير البلاد لانتخابات نزيهة وشفافة.