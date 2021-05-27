تجمع النُخب البرقاوية يرفض الانتخابات الرئاسية المباشرة

أعلن تجمع النُخب البرقاوية، عن رفضه للانتخابات الرئاسية المباشرة، خلال الاستحقاقات المقررة إجراؤها في 24 ديسمبر القادم.

جاء ذلك في بيان للتجمع، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وذكر البيان أن “منصب الرئاسة يُـعـدُ قمة الهرم التنفيذي في كثير من ديمقراطيات العالم، وبناءً عليه فإن انتخاب اختيار الرئيس يعتبرُ من أكثر الأحداث إثارةً وتأثيراً، ويُـعـدُ منصب رئاسة الدولة من القضايا المهمة في أي نظام سياسي لما يمثله من مكانة وثقل، ولما يترتب عليها من أحكامٍ وآثارٍ كبيرة، وقد تكون خطيرة ومدمرة، وقد تقود البلاد حال الخلاف إلى المزيد من النزاع والصراع، والأساس السليم والقويم هو تحديد شكل وطبيعة النظام والدولة ابتداء، وبناءً عليه يتحدد نوع الرئاسة في الدولة”.

وأضاف البيان أنه “كان الأجدر بالمتحكمين والمسيطرين على القرار السياسي إرساء أسس دولتنا الاتحادية التي تضمن حقوق المواطنة قبل الانتخابات الرئاسية، والقيام بما يتوجب عليهم دستورياً، وترتيب الأسس السليمة والصحيحة والصلبة، من تحديد شكل الحكم في ظل الدولة الاتحادية وترسيخها، وتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وتثبيت دولة المؤسسات الفعلية، وقواعد انتخاب الرئيس، وكيفية تشكيل الهيئة الانتخابية والمجمع الانتخابي، لا السير بالدولة وفق خارطة حساباتهم ومصالحهم السياسية”.

وأشار البيان إلى أن “الهدف من المجمع الانتخابي هو منع تغول وهيمنة انتماء جهوي وكثافة سكانية أكبر، بمنع تغولهم وهيمنتهم على باقي الانتماءات والمكونات، خصوصا الصغيرة منها، أو الضعيفة اقتصادياً، وعدم تمكينهم من فرض رئيسٍ على كل البلاد”.

ونوه تجمع النخب البرقاوية إلى أنه يرفض رفضاً مطلقاً الانتخابات الرئاسية المباشرة حتي يتم الااتفاق علي شكل الدولة والحكم، والعمل عبر آلية الانتخاب غير المباشر، وأنْ يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الدولة)، وأن يكون لبرقة في المجلس الرئاسي عضواً، وتصدر القرارات في المجلس بالإجماع.

ودعا التجمع كافة القوى البرقاوية والوطنية إلى تبني هذا الموقف الصحيح والسليم من أجل برقة والوطن، ومن أجل مستقبل أفضل، ومن أجل تحقيق السلام والسلم، وهو موقف تاريخي ينبغي أن ندعو له ونجتمع عليه، بحسب البيان.