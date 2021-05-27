تجمع النُخب البرقاوية يرفض الانتخابات الرئاسية المباشرة

أعلن تجمع النُخب البرقاوية، عن رفضه للانتخابات الرئاسية المباشرة، خلال الاستحقاقات المقررة إجراؤها في 24 ديسمبر القادم.
جاء ذلك في بيان للتجمع، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وذكر البيان أن “منصب الرئاسة يُـعـدُ قمة الهرم التنفيذي في كثير من ديمقراطيات العالم، وبناءً عليه فإن انتخاب اختيار الرئيس يعتبرُ من أكثر الأحداث إثارةً وتأثيراً، ويُـعـدُ منصب رئاسة الدولة من القضايا المهمة في أي نظام سياسي لما يمثله من مكانة وثقل، ولما يترتب عليها من أحكامٍ وآثارٍ كبيرة، وقد تكون خطيرة ومدمرة، وقد تقود البلاد حال الخلاف إلى المزيد من النزاع والصراع، والأساس السليم والقويم هو تحديد شكل وطبيعة النظام والدولة ابتداء، وبناءً عليه يتحدد نوع الرئاسة في الدولة”.
وأضاف البيان أنه “كان الأجدر بالمتحكمين والمسيطرين على القرار السياسي إرساء أسس دولتنا الاتحادية التي تضمن حقوق المواطنة قبل الانتخابات الرئاسية، والقيام بما يتوجب عليهم دستورياً، وترتيب الأسس السليمة والصحيحة والصلبة، من تحديد شكل الحكم في ظل الدولة الاتحادية وترسيخها، وتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وتثبيت دولة المؤسسات الفعلية، وقواعد انتخاب الرئيس، وكيفية تشكيل الهيئة الانتخابية والمجمع الانتخابي، لا السير بالدولة وفق خارطة حساباتهم ومصالحهم السياسية”.
وأشار البيان إلى أن “الهدف من المجمع الانتخابي هو منع تغول وهيمنة انتماء جهوي وكثافة سكانية أكبر، بمنع تغولهم وهيمنتهم على باقي الانتماءات والمكونات، خصوصا الصغيرة منها، أو الضعيفة اقتصادياً، وعدم تمكينهم من فرض رئيسٍ على كل البلاد”.
ونوه تجمع النخب البرقاوية إلى أنه يرفض رفضاً مطلقاً الانتخابات الرئاسية المباشرة حتي يتم الااتفاق علي شكل الدولة والحكم، والعمل عبر آلية الانتخاب غير المباشر، وأنْ يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الدولة)، وأن يكون لبرقة في المجلس الرئاسي عضواً، وتصدر القرارات في المجلس بالإجماع.
ودعا التجمع كافة القوى البرقاوية والوطنية إلى تبني هذا الموقف الصحيح والسليم من أجل برقة والوطن، ومن أجل مستقبل أفضل، ومن أجل تحقيق السلام والسلم، وهو موقف تاريخي ينبغي أن ندعو له ونجتمع عليه، بحسب البيان.
اترك تعليقاً