تجمع تكنوقراط ليبيا يدعو إلى إنهاء الخلاف على القوانين الانتخابية

جدد تجمع تكنوقراط ليبيا تأكيده بأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي السبيل السلمي الوحيد لتجديد الشرعية للسلطات التشريعية والتنفيذية، وتوحيد المؤسسات السيادية، وتحقيق الاستقرار على كل المستويات.

جاء ذلك في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرى التوافق عليهما خلال اجتماعات لجنة 6+6 في بوزنيقة المغربية، وردود الأفعال عليهما من الأطراف المحلية والدولية.

وشدّد البيان على احترام وتقديم حق الليبيين في ممارسة السلطة ديمقراطياً، وحق قرابة 3 ملايين ناخب ليبي تقدموا طوعاً للمشاركة في العملية الانتخابية، باعتبارها أهم مراحل العمل السياسي، في الدولة المدنية الديمقراطية.

وأكد التجمع في بيانه أن الشعب هو الفيصل وصاحب الكلمة الأخيرة في اختيار ممثليه، مجدداً ثقته في قدرة الشعب على اختيار الأفضل لإنهاء المرحلة الانتقالية، التي عانى فيها من نتائج العنف والحروب والتهجير والنزوح والمختنقات المعيشية.

وتقدم تجمع تكنوقراط ليبيا بالشكر لجهود البعثة الأممية في القترة الأخيرة ودعمها لأولوية مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات، وثمن مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لحل النزاع في ليبيا.

كما نوه التجمع إلى ضرورة أن تتحلى الأطراف الليبية بالحرص على التوافق، ومعالجة بعض ما ورد في مخرجات لجنة 6+6 حول قوانين الانتخابات، بما يُلغي المخاوف والجدل، ويُحقق الإجماع الوطني المطلوب لتحسين حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد.

وأضاف: “نُذكَّر أنفسنا وكل الأطراف الأخرى، بأن حجم النزاع والتدخلات الإقليمية والدولية، يتطلب بعث الروح الوطنية، وتقديم المصلحة العليا للشعب، وتجاوز ما يمكن من أسباب الفرقة والانقسام”.

هذا وأعلن تجمع تكنوقراط ليبيا عن خوضه للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، طبقاً للقوانين النافذة التي يتم التوافق عليها، وبما تقرره المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من إجراءات تنظيمية فنية، وفي إطار ما يخدم الصالح العام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية.