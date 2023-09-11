تجمع تكنوقراط ليبيا يُطالب الجميع بالتخلي عن الاصطفاف السياسي

طالب تجمع تكنوقراط ليبيا، جميع الأطراف بالتخلي عن الاصطفاف السياسي، وإفساح المجالات لكل الجهود الوطنية والشقيقة والصديقة، التي تساهم في محاصرة الأضرار الناجمة عن العاصفة المتوسطية “دانيال” في مدن ومناطق ليبيا، محذَّراً من أنها سوف تتسع وتطول، في حالات المزايدة والنكاية بين أطراف النزاع السياسي.

جاء ذلك في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، ذكر التجمع من خلاله أنه تابع النتائج المفجعة للإعصار المدمّر على المدن والمناطق الشرقية، والحجمَ الكبير في أعداد الضحايا والمفقودين والخسائر المادية، التي لم تشهد لها ليبيا مثيلاً من قبل، فيما شهدته من الحوادث المناخية.

وأضاف التجمع في بيانه: “لقد شعرنا بالأمل والفخر من مستوى وحجم تعاطف ونجدة الليبيين من كل المكونات والمدن والأرياف، مع مدنهم وإخوانهم في شرق البلاد. وهذا هو دأبُ الليبيين في تاريخهم المجيد”.

كما طالب تجمع تكنوقراط ليبيا بإعطاء الأولوية حسب حجم الضرر وفئات المتضررين، واستثمار الوقت بأسرع ما يمكن، بحكم وقوع هذه الكارثة الكبيرة، على مشارف فصل الشتاء.

ودعا التجمع إلى ضرورة إعادة الإعمار السريع، للمرافق والبنية التحتية المتضرّرة، بالإستعانة بالشركات الأجنبية المتخصّصة، لعدم وجود خبرات وطنية كافية في هذا المجال.

ونوه التجمع أيضاً إلى ضرورة إبعاد أعمال الإغاثة والتعويضات والتعاقدات عن ممارسات الفساد المالي والإداري والمحسوبية وهدر المال العام، مع لزوم المتابعة الأهلية والإعلامية لإجراءات الإغاثة والتعويضات والتعاقدات، والتصدي للمتربحين والانتهازيين.

واختتم تجمع تكنوقراط ليبيا بيانه بالقول: “نقف إجلالاً واحتراماً للشهداء المسعفين، ونطالب بتسميتهم وتكريمهم على المستوى الوطني والدولي، وبزيادة دعم وتدريب كوادر الهلال الأحمر الليبي والحركة العامة للكشافة والمرشدات ومنظمات المجتمع المدني والمتطوعين، للتصدي لأعمال الإغاثة بكفاءة ومقدرة”.