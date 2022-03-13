تجمع دول الساحل والصحراء يبحث مباشرة أعماله من ليبيا

وصل الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء بريجي رافيني، والوفد المرافق له، إلى العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وكان في استقبال الوفد، وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني، ومدير إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الليبية فاتح بشينة، ومدير الشؤون الإدارية والمالية راشد بوغفة، وسفراء الدول الإفريقية لدى الدولة الليبية، وعدد من أبناء جاليات الدول الإفريقية المقيمين في ليبيا.

وأعرب رافيني عن سعادته الغامرة بحفاوة الاستقبال من حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة الليبية طرابلس، المقر الرئيسي والرسمي لتجمع دول الساحل والصحراء، موضحاً أن هذه الزيارة تأتي في إطار إعادة الحياة للتجمع بعد سنوات من توقفه، مؤكدا حرصه على مقابلة المسؤولين الليبيين لمناقشة أوضاع الأمانة التنفيذية وتذليل كافة التحديات التي قد تعوق عملها حين انتقالها إلى مقرها الرئيسي في طرابلس.

وفي وقت لاحق، قام الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء بريجي رافيني، بزيارة تفقدية لمقر التجمع بالعاصمة طرابلس، للاطلاع على المقر من أجل التمهيد لمباشرة أعماله، بحضور وزير الشباب فتح الله الزني، ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ومدير إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية فاتح بشينة.

وعقد رافيني لقاءً تقابلياً بموظفي تجمع دول الساحل والصحراء بمقره الدائم في طرابلس، وجرى خلال اللقاء عرض ومناقشة الرؤى والاستراتيجيات لعودة الحياة لهذه المؤسسة بما يخدم مصالح الدول الأعضاء.

يُذكر أن تجمع دول الساحل والصحراء أو (س. ص) تأسس في 4 فبراير 1998 بالعاصمة طرابلس، إثر مؤتمر القمة الذي شارك فيه رؤساء دول كل من (مالي، تشاد، النيجر، السودان ومندوب عن رئيس بوركينا فاسو) بناءً على مبادرة من زعيم النظام الليبي السابق معمر القذافي.