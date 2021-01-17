تجمع عشرات المسلحين أمام برلمان ميشيغان الأمريكية

أفادت قناة MSNBC بتجمع عشرات الأمريكيين المسلحين أمام مبنى برلمان ميشيغان في لانسينغ، مشيرة إلى أن الهدوء يخيم على مكان التجمع.

وأشارت مراسلة القناة إلى أن العشرات من الأشخاص يحملون أسلحة خفيفة مسموحا حيازتها.

ولفتت إلى أن الشرطة وقوات الحرس الوطني يطوقون المبنى بسيارات جيب وعربات مصفحة.

وظهر في تغطيتها أن هناك مروحيات تقوم بدوريات جوية فوق لانسينغ عاصمة ميشيغان، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

في غضون ذلك، تستعد الأجهزة الأمنية الأمريكية لمواجهة تجمعات مؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في عواصم الولايات الأمريكية الخمسين، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

ونقلت الوكالة عن مكتب التحقيقات الاتحادي “إف.بي.آي” تحذيره، وكالات الشرطة من احتجاجات مسلحة محتملة في جميع عواصم الولايات، بدءا من اليوم وحتى موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير، سيؤججها أنصار ترامب المؤمنون بتزوير الانتخابات.

وبين الولايات التي قامت بتعبئة حرسها الوطني لتعزيز الأمن، ميشيغان وفرجينيا وويسكونسن وبنسلفانيا وواشنطن، بينما قامت تكساس بإغلاق مبنى كونغرس الولاية اعتبارا من اليوم وحتى يوم التنصيب.

وينتشر الآن آلاف من أفراد الحرس الوطني المسلحين في شوارع واشنطن في استعراض للقوة لم يسبق له مثيل في العاصمة الأمريكية، كما سيتم خلال الأيام المقبلة منع الزيارات إلى عدد من المعالم الشهيرة بأنحاء البلاد.

هذا وأعلنت ولاية فرجينيا الأمريكية عزمها إغلاق 4 جسور رئيسية تربطها بواشنطن اعتبارا من الثلاثاء عشية تنصيب بايدن