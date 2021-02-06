تجمع علماء ليبيا يُبارك انتهاء الانقسام والحرب بانتخاب السلطة التنفيذية

بارك التجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا، انتهاء الانقسام والحرب بانتخاب السلطة التنفيذية.

جاء ذلك في بيان اليوم السبت، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بشأن انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة.

وبارك التجمع للشعب الليبي انتهاء الانقسام والحرب بانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مؤكداً أن هذه السلطة التي أتت بالحوار لولا فضل الله عز وجل وفضل الجيش الليبي بحكومة الوفاق والقوات المساندة له لا تمكنت من الظهور وتمثيل الشعب الليبي”.

وناشد تجمع علماء ليبيا الحكومة بتحقيق المصالحة الوطنية التي هي هدف لكل الليبيين ولكنها لن تكون بدون العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب الليبي.

كما طالب التجمع حكومة الوحدة الوطنية للعمل على تخفيف معاناة الشعب الليبي اليومية من غلاء الأسعار ونقص الوقود وانقطاع الكهرباء ومشكلة السيولة، وغيرها.

ودعا التجمع كل أبناء الشعب الليبي للالتفاف خلف حكومته الوطنية لتحقق ما وعدت به المواطن وصولا للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات في موعدها.

وأعرب التجمع الوطني عن أمله في أن تحافظ حكومة الوحدة الوطنية على الهوية الليبية المتمثلة في الاعتدال والوسطية التي عُرِفت بها ليبيا واعتادها شعبها العزيز وذلك بإختيار شخصية لا تمت لأي فكر ديني متعصب ومستورد من الخارج، بحسب البيان.