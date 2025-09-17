تجميد أصول ومنع دعم.. واشنطن تُصنّف فصائل عراقية جديدة كـ«إرهابية»

في تصعيد جديد ضد الفصائل المسلحة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إدراج أربع جماعات عراقية مسلحة على قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية، متهمةً إياها بشن هجمات ضد القوات الأمريكية والتحالف في المنطقة، والعمل بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان رسمي أن “حركة النجباء”، و”كتائب سيد الشهداء”، و”أنصار الله الأوفياء”، و”كتائب الإمام علي”، قد تم تصنيفها ككيانات إرهابية بموجب القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، مشيرة إلى أن هذه الفصائل تشكّل تهديدًا مباشرًا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها.

وقال البيان إن الجماعات الأربع:

شاركت في أنشطة إرهابية استهدفت القوات الأمريكية وقواعدها في العراق وسوريا.

نفذت عمليات بالوكالة عن إيران، بما فيها إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة ضد منشآت عسكرية ودبلوماسية أمريكية.

تتلقى دعمًا لوجستيًا وتمويليًا وتسليحيًا من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، المصنّف أيضًا على قوائم الإرهاب الأمريكية.

وأشارت الخارجية إلى أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية أوسع لمواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في الشرق الأوسط، خاصة بعد تصاعد الهجمات على قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا خلال الأشهر الماضية.

وأوضح البيان أن هذا التصنيف الجديد يأتي استكمالًا لتصنيفات سابقة طالت جماعات عراقية مشابهة، أبرزها:

“كتائب حزب الله”، المصنّفة منظمة إرهابية منذ عام 2009.

“عصائب أهل الحق”، المصنّفة إرهابية منذ 2020.

ويُعتقد أن الفصائل الجديدة تتشابه في الهيكلية والتبعية السياسية والعسكرية مع الجماعات المصنفة سابقًا، وتشاركها في الولاء لإيران وتنفيذ أجندتها الإقليمية.

يشمل تصنيف هذه الجماعات كمنظمات إرهابية:

تجميد أي أصول أو ممتلكات لها داخل الولايات المتحدة.

حظر تقديم أي دعم مادي أو تمويل لها من قبل الأفراد أو الكيانات الأمريكية.

عقوبات محتملة على أي جهة تتعامل معها ماليًا أو عسكريًا.

كما قد يُستخدم القرار لتوسيع الخيارات العسكرية أو الاستخباراتية ضد هذه الفصائل، باعتبارها أهدافًا “مشروعة” ضمن ما تصفه واشنطن بجهود مكافحة الإرهاب.

ويأتي هذا التطور في ظل توتر مستمر في العلاقة بين الولايات المتحدة والفصائل العراقية المدعومة من إيران، لا سيما مع تزايد استهداف القواعد الأمريكية في العراق وسوريا منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.

كما يتزامن مع جهود أمريكية لاحتواء تصاعد النفوذ الإيراني في العراق، خاصة مع عجز الحكومة العراقية عن ضبط بعض الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة.

وفي المقابل، تُصعّد هذه الفصائل من خطابها تجاه واشنطن، حيث أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” مرارًا أن قواعد القوات الأمريكية “أهداف مشروعة”، مهددةً بـ”طرد الاحتلال الأمريكي” من الأراضي العراقية.