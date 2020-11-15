تجميد العمل التفتيشي لمنح مهلة لأصحاب النشاطات

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، تجميد العمل التفتيشي مدة 14 يوما، وذلك لمنح مهلة لأصحاب النشاطات الغذائية والدوائية بالإصلاح.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عُقد اليوم الأحد، بمقر الإدارة العامة لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ترأسه مدير عام المركز د. محمد عمر حسن، رفقة مدراء الإدارات والمكاتب والفروع ورؤساء اللجان التفتيشية، وحضور عدد من القنوات المرئية والإعلاميين والصحفيين.

وتناول المؤتمر تصريح صحفي بشأن تجميد العمل التفتيشي على المرافق الصحية والنشاطات الغذائية والدوائية، وأماكن تحضير الخبز والخبيز، وتداول اللحوم والمصانع المحلية مدة 14 اليوم من تاريخه، لمنح فرصة لأصحاب هذه النشاطات من الإصلاح ومطابقة أماكن مزاولة نشاطهم بما يُطابق الاشتراطات والمواصفات الصحية والقياسية الواجب توفرها.