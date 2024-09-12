تجميد حساب مفوضية المجتمع المدني

أمر النائب العام المستشار الصديق الصور، بتجميد الحساب المصرفي لمفوضية المجتمع المدني استجابة لشكوى مقدمة من رئيسة المفوضية المستشارة “مبروكة بالتمر”.

وبحسب وكالة وال، تقدمت المستشارة “مبروكة بالتمر” بصفتها رئيسة مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، في وقت سابق بشكوى للنائب العام طالبت فيها بتجميد الحساب المصرفي للمفوضية للحفاظ على المال العام”.

وأضافت الوكالة، “أن النائب العام أمر بفتح تحقيق مع الموظفين المخالفين للإجراءات الإدارية والمالية ومنتحلي الصفة الرسمية”.

من جهتها، ثمنت رئيسة المفوضية، “استجابة النائب العام للشكوى المقدمة من قبلها والتي تستهدف الحفاظ على المال العام ومنع الفساد الإداري والمالي وترسيخ القانون بما يضمن الحفاظ على وحدة واستقرار المفوضية، لتمكينها من تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين منها دولياً ومحلياً”.