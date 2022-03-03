تجميد سجل الشركات والمطاحن غير الملتزمة بتنفيذ آلية توزيع الدقيق

وجّه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، تعليماته بتجميد السجل التجاري لشركات ومطاحن الدقيق غير الملتزمة بتنفيذ آلية توزيع الدقيق المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الخميس، بديوان الوزارة في طرابلس، ضمّ وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية ومديري إدارات التجارة الداخلية والدراسات والإصلاحات الاقتصادية والشؤون الإدارية والمالية، بحضور النقابة العامة للمخابز و عدد من شركات المطاحن والاعلاف.

وشدد الوزير على شركات المطاحن والأعلاف باتباع الآلية المعتمدة من الوزارة بشأن إنتاج وتوزيع الدقيق على المخابز والتي تتضمن زيادة المخزون الإستراتيجي من القمح خلال 15 يوماً، بكميات تُمكنها العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر، وتوزيع الدقيق على المخابز من خلال النقابة العامة للمخابز، والالتزام بالسعر الاسترشادي المعتمد من الوزارة 110 دينار كحد أقصى لكيس الدقيق حجم 50 كغ.

كما وجه وزير الاقتصاد والتجارة الإدارات المختصة بالوزارة لمتابعة تنفيذ الآلية ورصد الشركات والمصانع غير الملتزمة وإحالتها ضمن تقارير دورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها كسحب السجل التجاري الخاص بها.

كما اطلع الوزير خلال الاجتماع، على المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركات في توريد كميات كبيرة من القمح، والمقترحات المتمثلة في سداد الديون المستحقة لشركات المطاحن على الدولة وتنفيذ الاعتمادات وفق الطلب وتسهيل الإجراءات عبر كافة المنافذ، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستباشر فوراً في حلحلتها بالتواصل مع الجهات المختصة وتقديم التسهيلات المالية والجمركية اللازمة، مشدداً على النقابة العامة للمخابز الالتزام بأسعار وضوابط صناعة رغيف الخبز المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات الضبطية.