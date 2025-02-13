«تجمّع الأحزاب الليبية» يعلن رفض تهجير سكّان قطاع غزة

أصدر تجمع الأحزاب الليبية، بيانا أعلن فيه رفض تهجير أهل قطاع غزة.

وقال التجمع في بيان: “انطلاقاً من موقفنا الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، واستناداً إلى المبادئ الإنسانية والقانون الدولي التي ترفض تهجير الشعوب قسراً، فإن تجمع الأحزاب الليبية يعبر عن رفضه القاطع لمحاولات تهجير أهلنا في قطاع غزة من أرضهم ووطنهم تحت أي ذريعة كانت”.

وأضاف البيان: “إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان متواصل، وحصار خانق ومحاولات التهجير القسري يمثل انتهاكا صارخاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ويعكس سياسات الاحتلال القائمة على التطهير العرقي والاستيطان والعدوان المستمر على حقوق الفلسطينيين المشروعة”.

وتابع البيان: “وإزاء هذه التطورات الخطيرة، فإننا في تجمع الأحزاب الليبية تؤكد على ما يلي:

الرفض التام لأي محاولات لفرض تهجير قسري على الفلسطينيين من قطاع غزة، واعتبار ذلك جريمة حرب تستوجب موقفاً حاسماً من المجتمع الدولي.

دعم صمود الشعب الفلسطيني في أرضه، ومساندة حقوقه المشروعة في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

دعوة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وجميع الدول الحرة إلى تحرك عاجل لوقف الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، ومنع أي محاولات لفرض واقع جديد بالقوة.

مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية وملزمة لوقف العدوان، وإرسال لجان تحقيق دولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

توحيد الجهود الشعبية والرسمية في ليبيا لدعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة، سواء عبر المساعدات الإنسانية أو التحركات الدبلوماسية.

وختم البيان بالقول: “إن تجمع الأحزاب الليبية، إذ يجدد تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، وأن الاحتلال ومخططاته لن تنجح في كسر إرادة الفلسطينيين ولا في تغيير حقائق التاريخ والجغرافيا، والمجد للشهداء… النصر لفلسطين…. الحرية لغزة وأهلها”.