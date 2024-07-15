تجنّب هذه الأخطاء الشائعة التي تضر بجهاز الحاسوب!

يرتكب الكثير منا مجموعة أخطاء تشكل تهديدًا لأجهزة الكمبيوتر المحمولة ما يتسبب بتلفها.

وفيما يلي بعض الأشياء التي نفعلها وتسبب في الواقع ضغطًا أكبر على الكمبيوتر:

خنق مراوح التبريد

تحتوي العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة على مروحة واحدة أو أكثر مدمجة في هيكلها، وهي مصممة لسحب الهواء النقي ليتم نفخه عبر المبرد، ويساعد هذا الهواء على التخلص من الحرارة الداخلية، ما يحافظ على برودة الكمبيوتر المحمول، وتعد هذه العملية أمرًا بالغ الأهمية لجميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ولهذا السبب من المهم التأكد من عدم خنق المراوح أبدًا.

ووفق مواقع مختصة بالشأن التقني، ” السبب الرئيس لتسكير أو اختناق المراوح هو الغبار والشعر، وكلما زاد الغبار والشعر الذي تمتصه مراوح الكمبيوتر المحمول لديك، زاد انسداد المسارات الداخلية للكمبيوتر، وسيؤدي ذلك في النهاية إلى ارتفاع درجة الحرارة، ما يتسبب بتلف النظام والمكونات، ولهذا السبب، ينصح بالتنظيف المنتظم، كما يمكن فتح هيكل الكمبيوتر وتنظيف الغبار”.

ووفق المعلومات، “أيضا استخدام الكمبيوتر المحمول على سطح ناعم مثل بطانية أو أريكة فخمة وما إلى ذلك، بحيث يتم تسكير فتحات السحب، سيؤدي إلى حدوث مشكلات؛ لأن الكمبيوتر لن يحصل على تبريد كافٍ، والحل هو استخدام الكمبيوتر المحمول دائمًا على سطح ثابت لا يتوافق مع الجزء السفلي من الهيكل بحيث لا تتم تغطية فتحات السحب أبدًا”.

ترك الكمبيوتر ساخنا جدا

فالحرارة هي العامل القاتل للكمبيوتر المحمول، وتقول المعلومات بأن “المراوح المعطوبة تؤدي إلى تلف الحرارة، وبالتالي ترك جهاز الكمبيوتر ساخنا جدا سيكون بمثابة أمر سيئ لكل شيء تقريبًا داخله، ويؤدي تسريع عملية التحلل، وتعطل الأجزاء تمامًا، كذلك، الحرارة الزائدة يمكن أن تذيب اللحام، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على أجزاء النظام متصلة”.

وبحسب المعلومات، “يمكن أن ترتفع درجة حرارة ذاكرة الـ RAM وتفشل، وأن يجف المعجون الحراري الذي يربط وحدة المعالجة المركزية بالمروحة أو البرادات النحاسية، مما يقلل من قدرتها على البقاء باردة، وستؤدي الحرارة أيضًا إلى تدهور البطارية، ما يؤدي إلى فقدان قدرتها، وتقصير عمرها الافتراضي”.

شحن البطارية الدائم

الحرارة ليست هي الشيء الوحيد الذي سيؤدي إلى تدهور بطارية الكمبيوتر، ولكن إذا كنت تريد التأكد من أن بطارية الكمبيوتر المحمول ستدوم لأطول فترة ممكنة، فلا يجب أن تتركها موصلة بالتيار الكهربائي باستمرار، ولا تتركها دون شحن أيضًا، حيث سيؤدي كلا هذين النقيضين إلى تقليل عمر البطارية، ويجب تجنب ترك بطارية الكمبيوتر المحمول تنخفض إلى 0٪.

الانتقال من مكان بارد إلى دافئ

يمكن أن يؤدي الانتقال من بيئة دافئة إلى بيئة باردة، إلى تكثيف الرطوبة، وإذا تشكل التكثيف داخل الكمبيوتر، فقد يتسبب في حدوث تلامس كهربائي في المكونات، مما يؤدي إلى تعطل الجهاز على الفور.

وتقول النصائح، “إذا كنت تعيش في مكان بارد، فكن حذرًا عند إحضار الكمبيوتر المحمول الخاص بك من الخارج، وتأكد من وضعه في حقيبة وانتظر حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل تشغيله، كذلك يجب عليك أيضًا تجنب شحن الكمبيوتر المحمول الخاص بك أثناء البرد القارس، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف البطارية”.