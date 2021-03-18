تجهيزات لانطلاق حملة تطعيم كورونا في ليبيا

عقدت اللجنة التسييرية لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، اجتماعاً اليوم الخميس، بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس.

وحضر الاجتماع مدير عام المركز الدكتور بدر الدين بشير النجار، ونائبه الدكتور حسين محمد بن عُثمان رئيس اللجنة التسيرية لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا .

واستعرضت اللجان المشكلة كل الخطوات التي تم استكمالها، والتجهيز لانطلاق حملة التطعيم، ووضع اللمسات الأخيرة على الكتيب الخاص بحملة التطعيم.

كما تم خلال الاجتماع تصحيح وتعديل بعض الإجراءات لضمان وصول التطعيم لكافة المواطنين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بمركز مكافحة الأمراض.