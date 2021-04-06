تجهيزات لبدء الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا

قام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف” مكتب ليبيا، ومنظمة الصحة العالمية، بإعداد كامل التجهيزات الخاصة باللقاح الذي سوف يوزع على كافة المراكز في ليبيا.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمركز، فقد تم تجهيز بطاقات التطعيم بشكل منظم وسهل، وكذلك تجهيز ملصقات الإرشادات والتوعية الخاصة بكل خطوات أخذ اللقاح من قِبل المواطن وتسهيل العملية بحيث تكون بشكل منظم وسهل وبسيط.

كما تم تجهيز ملصقات الطريقة الصحيحة للتخلص من النفايات التي تنتج عن عملية أخذ اللقاح، وأيضاً تجهيز خريطة إدارة الجلسة الخاصة بالتطعيم.

التجهيزات على قدم وساق داخل المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد . قام… تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا‏ في الثلاثاء، ٦ أبريل ٢٠٢١