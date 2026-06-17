تجهيزات مكثفة.. التحضير لحفل تخرّجٍ عسكري كبير في طرابلس

عقدت اللجنة العليا لاحتفالات تخريج طلبة الأكاديميات والكليات العسكرية للعام التدريبي 2025–2026 صباح اليوم الأربعاء اجتماعاً في مقر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، وذلك بتكليف من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن دكتور صلاح الدين النمروش، وبرئاسة اللواء علي الذيب، لمتابعة الترتيبات النهائية الخاصة بتنظيم حفل التخرج المرتقب.

وبحث الاجتماع وضع الآليات التنفيذية اللازمة لإنجاح الحفل، إلى جانب استعراض الجوانب التنظيمية واللوجستية والفنية، ومناقشة مختلف الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بإقامة هذه المناسبة الوطنية، بما يضمن إخراجها بصورة تليق بمكانة المؤسسات التعليمية العسكرية ومخرجاتها.

وعقب انتهاء الاجتماع، قامت اللجنة العليا بزيارة ميدانية تفقدية إلى أكاديمية الدراسات البحرية، بهدف الاطلاع على مستوى الجاهزية والتجهيزات المخصصة لاستضافة فعاليات حفل التخرج.

وخلال الزيارة، كان في استقبال أعضاء اللجنة آمر الأكاديمية ومعاونه، حيث شملت الجولة الميدانية المواقع المخصصة لإقامة مراسم التخرج، إضافة إلى متابعة سير الأعمال التحضيرية، والتأكد من استكمال كافة المتطلبات الفنية والتنظيمية وفق المعايير المعتمدة.

وأكدت اللجنة خلال الجولة أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية من أجل ضمان تنظيم حفل يليق بخريجي الأكاديميات والكليات العسكرية، ويعكس مستوى الانضباط والجاهزية داخل مؤسسات التعليم العسكري في ليبيا.