تجهيزات مميزة لموسم الحج.. فنادق معتمدة بجوار «الحرم المكي» للحجاج الليبيين

أكدت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة – ليبيا، ضمن استعداداتها لموسم حج 1447هـ – 2026م، اختيار فنادق معتمدة بمكة المكرمة وفق الاشتراطات المعتمدة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت الهيئة أن اختيار الفنادق ركز على القرب من الحرم المكي الشريف، وجودة الخدمات، والنظافة، ومعايير السلامة، بهدف توفير الراحة والطمأنينة للحجاج طوال فترة إقامتهم.

وأشارت الهيئة إلى استمرار المتابعة الميدانية لترتيبات السكن والخدمات، لضمان أداء المناسك بكل يسر وسهولة، متمنية للحجاج القبول والتوفيق في رحلتهم الإيمانية.

وأكدت الهيئة أن مقر الإقامة يمثل جزءًا أساسيًا من تجربة الحج، لذلك حرصت على اختيار فنادق تجمع بين موقع استراتيجي قرب الحرم، ومستوى خدمات متميز، لتوفير أجواء مريحة وآمنة لجميع الحجاج.

