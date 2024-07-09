تجهيز أول مختبر علم أمراض الأنسجة بالمنطقة الجنوبية

جهزت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أول مختبر علم أمراض الأنسجة (الهيستوباثولجي) بالمنطقة الجنوبية، داخل مركز سبها لعلاج الأورام.

وأفادت الوزارة بأن هذا الإجراء يأتي حرصا على الارتقاء في أداء المراكز الطبية، نظرًا لدورها الكبير في توفير الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين.

ويعد المختبر الوحيد في المنطقة الجنوبية الذي يعمل على تشخيص الأورام، وتحليل الأنسجة وتخزينها وعمل الصبغات اللازمة لكل نسيج، سعيًا وراء رسم طرق العلاج.

وكانت وزارة الصحة قد افتتحت قسمًا للعمليات داخل مركز سبها لعلاج الأورام في يوليو 2023، بعد إنشائه وتجهيزه وفق أحدث التجهيزات الطبية.

جهّزت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أول مختبر علم أمراض الأنسجة (الهيستوباثولجي) بالمنطقة الجنوبية، داخل مركز سبها… تم النشر بواسطة ‏وزارة الصحة الليبية – Libyan Ministry Of Health‏ في الثلاثاء، ٩ يوليو ٢٠٢٤