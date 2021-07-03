تجهيز مركز إعلامي لتغطية انتخابات 24 ديسمبر

عين ليبيا | نُشر: السبت، 3 يوليو 2021 - 15:10 | آخر تحديث: 3 يوليو 2021 - 15:11 نُشر: السبت، 3 يوليو 2021 - 15:10
ليبيا
الوطنية للانتخابات
المركز يتولى التنسيق والمتطلبات الإعلامية بالداخل والخارج

جهزت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مركز إعلاميا لتقديم الخدمات الإعلامية للصحفيين ووسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية لتغطية الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

وأوضح مدير المركز الاعلامي بالمفوضية سامي الشريف، أن المركز يتولى التنسيق والمتطلبات الاعلامية بالداخل والخارج، والدعم بالمعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية والمشاركة.

وأضاف الشريف، أن المركز يوم الافتتاح سيشهد تقديم عروض مرئية لتحديث سجل الناخبين عام 2018، وعرض لتجهيز مباني المفوضية ومشاركة المنح الدولية في إنشاءات مقر المفوضية، والعد التنازلي لفتح سجل الناخبين.

آخر تحديث: 3 يوليو 2021 - 15:11
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