تجهيز مركز عزل متكامل لمواجهة كورونا بقاعدة معيتيقة

موقع العزل الطبي يشمل 13 غرفة. [مطار معيتيقة]

أفات إدارة مطار معيتيقة الدولي، بتجهيز مركز عزل متكامل لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بقاعدة معيتيقة العسكرية.

وأوضحت إدارة المطار في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن التجهيز جاء بعد انتهاء أعمال الإنشاء لكوادر وزارة الصحة بحكومة الوفاق.

ونوهت إدارة مطار معيتيقة، بأن موقع العزل الطبي يشمل 13 غرفة عزل لكل منها دورة مياه، وصالة تحمل 30 سريرا، بالإضافة إلى غرفتي كشف ومختبر ومعمل تحاليل و36 جهاز تنفس ومغسلة تعقيم.

إنتهت بحمد الله كوادر وزارة الصحة من تجهيز مركز العزل الخاص بجائحة كورونا بقاعدة معيتيقة وتتمثل في عدد 13 غرفة عزل وصالة تحمل 30 سرير بالإضافة إلى معمل تحاليل وعدد 36 جهاز تنفس ومغسلة تعقيم .#حفظ_الله_ليبيا Gepostet von ‎مطار معيتيقة الدولي‎ am Montag, 30. März 2020

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