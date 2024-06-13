تجهيز مهابط طائرات إطفاء الحرائق في جميع الولايات الجزائرية

أعلن وزير الداخلية الجزائري ابراهيم مراد، تجهيز كافة الولايات بمهابط طائرات إطفاء الحرائق، مشددا على ضرورة إشراك المجتمع المدني في التوعية بمخاطر هذه الظاهرة.

جاء ذلك خلال زيارة عمل قام بها مراد إلى ولاية سيدي بلعباس، حيث سيتم افتتاح عدد من المشاريع التنموية،وسيقف على مدى جاهزية مختلف المصالح للوقاية من حرائق الغابات.

وشهدت الجزائر عام 2022، حرائق كبيرة التهمت مئات الهكتارات خاصة في منطقة الحدودية التونسية، وتسببت بمقتل 37 شخصًا وإصابة 228 شخص.

في سياق آخرأكد مراد وقوف الدولة “أمام كل من تسول له نفسه إغراق الجزائر بالمخدرات والمؤثرات العقلية”