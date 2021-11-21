تجهيز 6 معامل جديدة للكشف عن وباء كورونا في المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عن تجهيز 6 معامل إضافية للكشف عن وباء كورونا في المنطقة الشرقية.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد المعامل المجهزة في المنطقة الشرقية إلى عدد 22 معمل متكامل، مشيرة إلى أنّه جرى تدريب فرق مختصة للعمل في المعامل الجديدة.

وفي سياق متصّل، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع وكيل وزارة الصحة سمير كوكو أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مقترح بشأن مكافآت العاملين بمراكز العزل والجهات الأخرى المرتبطة بمكافحة وباء كورونا.

وناقش الدبيبة وكوكو عملية إعداد مقترح خاص بعقود المتعاونين بمراكز العزل وإعداد الهيكل التنظيمي لها وتصنيفها.