من أبوظبي إلى بيونغ يانغ.. تحالفات الشرق ترسم ملامح مرحلة جديدة من الشراكات السياسية والعسكرية

في زيارة رسمية تعكس تنامي العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ، التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأن الأزمة الأوكرانية وتطورات الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت السفارة الروسية لدى بيونغ يانغ أن اللقاء جرى “في أجواء من الود والتفاهم المتبادل”، مشيرة إلى أن المحادثات شملت مجالات تعاون متعددة، إلى جانب مناقشة الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت الزيارة بناءً على توجيهات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أفاد به المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، والذي أشار أيضًا إلى أن المباحثات تناولت تنفيذ بنود معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، إضافة إلى قضايا رمزية مثل تخليد ذكرى المقاتلين الكوريين الذين ساهموا في تحرير مقاطعة كورسك الروسية.

وتُعد هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها شويغو إلى كوريا الشمالية خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ سبق له أن زار بيونغ يانغ في مارس من هذا العام، في إطار جهود موسكو لتعزيز علاقاتها في شرق آسيا وسط التوترات الدولية المتصاعدة.

محمد بن زايد والسيسي يبحثان في أبوظبي سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الإمارات ومصر

استقبل محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء في قصر الشاطئ بأبوظبي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي يقوم بزيارة أخوية للدولة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك، وسبل تطويرها ودفعها قدماً، لا سيما في القطاعات التي تخدم الأهداف التنموية في كلا البلدين، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالنفع على شعبيهما.

واستعرض الزعيمان عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث شددا على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح لتحقيق السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، بما يضمن الأمن والاستقرار للمنطقة بأسرها.

وفي مستهل اللقاء، تبادل محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المصري التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنين أن يعيده الله على شعبي البلدين والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد الجانبان حرصهما المشترك على استمرار التشاور والتنسيق بين الإمارات ومصر بشأن مختلف القضايا ذات الأولوية، بما يعزز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحقق تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار.

وفي ختام زيارته، غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي دولة الإمارات، حيث كان في مقدمة مودّعيه في مطار الرئاسة صاحب محمد بن زايد آل نهيان، إلى جانب كبار المسؤولين.