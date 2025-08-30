تحالف «أسطول الحرية» يستعد لإطلاق أكبر مهمة إنسانية لكسر حصار غزة

يستعد تحالف “أسطول الحرية” لإطلاق أكبر مهمة إنسانية على الإطلاق بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وذلك بمشاركة عشرات القوارب التي تقل مئات الناشطين من 44 دولة حول العالم.

وسيتجه الأسطول إلى غزة محملاً بمساعدات إنسانية ضرورية، تشمل الغذاء، الأدوية، وحليب الأطفال، بهدف تخفيف معاناة سكان القطاع الذين يعانون من المجاعة نتيجة الحصار المستمر.

شخصيات بارزة ومشاركة دولية

ويضم الأسطول العالمي “صمود” عددًا من الشخصيات البارزة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، الممثلة الأمريكية سوزان ساراندون، الممثل الإيرلندي ليام كونيغن، البرلمانية البرتغالية ماريانا مورتيغا، وعمدة برشلونة السابقة أدا كولاو، بالإضافة إلى مندلا مانديلا، حفيد نيلسون مانديلا، هؤلاء الشخصيات سيشاركون في المسعى الإنساني، حيث سيعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد مندلا مانديلا، في تصريحات صحفية، أن الأسطول يهدف إلى “الضغط لفتح حدود غزة أمام المساعدات الإنسانية ووقف الإبادة الجماعية” في القطاع.

من جهتها، أكدت أدا كولاو، عمدة برشلونة السابقة، على ضرورة “وقف الإبادة كواجب إنساني”، مشيرة إلى الدعم القانوني الذي تقدمه إسبانيا للقضية الفلسطينية.

وقالت غريتا ثونبرغ، التي اشتهرت بمناصرتها لقضايا البيئة، إن الأسطول يمثل “محاولة عالمية لفتح ممر إنساني إلى غزة”.

واعتبرت أن هذه المبادرة تُعد جزءًا من النضال العالمي لوقف الحصار الإسرائيلي والضغط على المجتمع الدولي لإنهاء ما وصفته “بالإبادة الجماعية”.

الرسالة التي يحملها الأسطول

قيادة “أسطول الحرية” أكدت أن الأسطول يحمل رسالة إنسانية واضحة مفادها “يجب إنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة”، محذرة من أن “الخطر الحقيقي هو السماح باستمرار الإبادة الجماعية دون محاسبة”، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية حياة المدنيين الفلسطينيين.

البرلمان التركي يندد بإسرائيل ويدعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل بشأن غزة

صادق البرلمان التركي، أمس الجمعة، على مذكرة رسمية تندد بقرار إسرائيل توسيع سيطرتها على قطاع غزة، واصفة أفعالها بـ”الإبادة الجماعية” بحق الشعب الفلسطيني، وداعية إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة.

وخلال جلسة طارئة ترأسها رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، أقرّ النواب المذكرة التي قدمتها رئاسة البرلمان ووقّع عليها رؤساء ونواب الكتل البرلمانية، لتصبح وثيقة “سياسة دولة” بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وفق وكالة أنباء “الأناضول” التركية.

وأكد قورتولموش أن المذكرة تمثل “موقف تركيا الرسمي أمام العالم” ووصفها بـ”وثيقة قوية” تعكس رفض أنقرة للسياسات الإسرائيلية.

وجاء في المذكرة أن السياسات الإسرائيلية أدت إلى مقتل نحو 70 ألف شخص في غزة خلال العامين الماضيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 150 ألف شخص، مع تدمير واسع للبنية التحتية المدنية وفرض المجاعة والفقر على السكان، وفق تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

كما أدانت المذكرة استمرار إسرائيل في ارتكاب “مجازر” عبر توسيع عملياتها العسكرية في القطاع.

ودعت تركيا المجتمع الدولي إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية حتى توقف سياساتها العدوانية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام القضاء الدولي على جرائم الحرب، مؤكدة دعمها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 كسبيل لتحقيق سلام عادل ودائم.

كما حثت المذكرة البرلمانات العالمية على قطع العلاقات العسكرية والتجارية مع إسرائيل وكسر الحصار المفروض على الفلسطينيين وزيادة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.

وأوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة قطعت تجارتها بالكامل مع إسرائيل ومنعت السفن والطائرات الإسرائيلية من دخول المجال التركي، محذراً من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية لن يقتصر أثره على الفلسطينيين، بل سيؤدي إلى إشعال المنطقة بأكملها.

فرنسا ولوكسنبورغ تنددان بقرار واشنطن منع مسؤولي السلطة الفلسطينية من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

ندد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم السبت، بالقرار الأمريكي القاضي بمنع منح تأشيرات دخول لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وعدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين لحضور اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الوزير الفرنسي في تصريحاته قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن، أن “مقر الأمم المتحدة لا يمكن أن يكون خاضعًا لأي قيود”، مشيرًا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن تكون مفتوحة لجميع الأعضاء دون استثناء.

من جهته، أبدى وزير خارجية لوكسمبورغ كزافيه بيتيل اعتراضه الشديد على القرار، معبرًا عن رفضه لحبس فلسطين “رهينة” في صراع سياسي.

واقترح بيتيل عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف لضمان مشاركة الفلسطينيين في المناقشات، مؤكدًا أنه “من غير المقبول استبعاد فلسطين من الحوار الدولي”.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، مساء الجمعة، عن قرارها بعدم منح تأشيرات دخول لعباس وأعضاء آخرين من السلطة الفلسطينية، مبررة ذلك بـ “مخاوف أمنية وسياسية”، والقرار يأتي قبل أسابيع من انعقاد الجمعية العامة في سبتمبر، حيث تسعى فرنسا لدفع الاعتراف بدولة فلسطين في المنظمة الدولية.