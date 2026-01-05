تحالف «أوبك» يلتزم بتجميد الإنتاج.. برنت يقترب من 61 دولار

شهدت أسعار النفط تذبذباً ملحوظاً مع تقييم الأسواق لتداعيات اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتأثير ذلك على الإمدادات النفطية العالمية.

وافتتح خام “برنت” جلسة التداول بانخفاض نسبته 1.2%، قبل أن يقلص خسائره ويتداول بالقرب من مستوى 61 دولاراً للبرميل، بينما استقر خام “غرب تكساس” الوسيط حول 57 دولاراً للبرميل.

ورغم الاضطرابات الأخيرة في فنزويلا، تمثل البلاد جزءاً محدوداً من الإمدادات النفطية العالمية، إذ لا يتجاوز إنتاجها الحالي أقل من 1% من الإنتاج العالمي، فيما تُصدّر معظم الكميات إلى الصين، ما يقلل من تأثير الأحداث السياسية على السوق الدولية.

تشهد الأسواق فائضاً متزايداً في المعروض مع استمرار دول تحالف “أوبك+” في إضافة المزيد من البراميل. وبالرغم من الضغوط الاقتصادية والسياسية على فنزويلا، تستطيع الدول المنتجة الأخرى تعويض أي نقص مؤقت في الإنتاج، ما يقلل من احتمال حدوث تأثير طويل الأمد على أسعار النفط.

وفي هذا السياق، أشار نيل شيرينغ، كبير الاقتصاديين في مجموعة “كابيتال إيكونوميكس”، إلى أن السوق قد يشهد زيادة في الإمدادات العالمية خلال العام المقبل، ما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار إلى نحو 50 دولاراً للبرميل.

وأعلنت “أوبك+”، التي تضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك وعدداً من المنتجين خارجها، التمسك بخطط تجميد زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026، فيما لم يُناقش تأثير الأحداث في فنزويلا على سياسات التحالف بسبب عدم وضوح الوضع.

وتواصل الولايات المتحدة ممارسة الضغوط على النظام الفنزويلي عبر عقوبات على قطاع النفط، ما أجبر بعض الشركات على تقليص إنتاجها.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العقوبات ستظل سارية، مع استعداد الشركات الأميركية للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية النفطية في فنزويلا، وهي عملية قد تستغرق وقتاً طويلاً.

وفي تصريحات لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أكّد أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام نفوذها في قطاع النفط لدعم التغيير في فنزويلا.

وبالرغم من التوترات السياسية، يبقى الفائض في المعروض من النفط العامل الرئيسي المؤثر على الأسعار. وأوضح هاريس خورشيد، كبير مسؤولي الاستثمار في “كاروبار كابيتال” في شيكاغو، أن الفائض الحالي يتفوق على المخاطر الجيوسياسية، مما يضع سقفاً لأسعار النفط على المدى القريب.