تحالف «الشرق الكبير».. أردوغان يعلق على مشروع تقوده «تركيا وروسيا والصين»

أدلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتصريح مقتضب للصحفيين بشأن الدعوة التي أطلقها رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، لتشكيل تحالف استراتيجي يضم تركيا وروسيا والصين، في مواجهة التحالفات الغربية التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وجاء تعليق أردوغان عقب وصوله إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قال في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام تركية: “بصراحة، لم أتابع هذا الموضوع بشكل كامل، (لكني) أتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام”.

وكان بهجلي، الحليف السياسي لأردوغان، قد دعا في وقت سابق إلى إنشاء تحالف ثلاثي يجمع أنقرة وموسكو وبكين، واصفاً هذا التحالف بأنه “الأنسب لمواجهة تحالف الشر” الذي يشمل واشنطن وتل أبيب.

واتهم بهجلي إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة لأكثر من 700 يوم، محذراً من أن هذه السياسات تمثل تهديداً مباشراً لأمن تركيا واستقرارها في المنطقة، داعياً إلى دراسة السيناريوهات الجيوسياسية القادمة بعناية، واعتبر أن المبادرة لإنشاء التحالف الجديد “يجب أن تنطلق من أنقرة”.

وحتى الآن، لم تصدر أي مواقف رسمية من موسكو أو بكين بشأن هذا المقترح، فيما يُنتظر أن تتضح ملامح الموقف التركي بعد انتهاء اجتماعات الأمم المتحدة.