تحالف القوى الوطنية ينفي رغبته بالمشاركة في تعديلات الوفاق

هذا وأضاف التحالف في بيانه سؤال مهم قال فيه:

“أما آن لمشاريع المحاصصة وتشكيل أجهزة تنفيذية بدون برامج عمل واضحة أن تتوقف وأن نبدأ فعلاً الالتفاف حول صياغة مشروع وطني يُنقذنا جميعاً من غياهب المجهول، ثم لنتحدث بعدها عن سلطة تنفيذية تنفذه، بدون ذلك يشارك الجميع بوعي أو بدونه في الإجهاز علي ماتبقى من الوطن”.