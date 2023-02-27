تحالف القوى الوطنية يُرحب بمبادرة المبعوث الأممي

أعلن تحالف القوى الوطنية، اليوم الاثنين، عن ترحيبه بمبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام الجاري 2023م.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، ذكر التحالف أن الذهاب إلى الحوار هو السبيل والأساس الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، والوصول بالبلاد إلى انتخابات وطنية حرة ونزيهة.

وأكد البيان على ضرورة التحلي بروح المسؤولية من قِبل جميع الأطراف السياسية، والتوافق على مشروع وطني للخروج من الأزمة الحالية، وتهيئة الظروف المناسبة وتوفير الضمانات السياسية والقانونية والتقنية والأمنية لإقامة الانتخابات الوطنية قبل نهاية عام 2023م.

وأشار تحالف القوى الوطنية إلى أن أي حوار يهدف لإيجاد حل للمأزق الليبي، لابد أن يشتمل على أمرين، أولهما جمع الأطراف الفاعلة على الأرض دون إقصاء لأحد، وخاصة الأحزاب السياسية الفاعلة التي كان لها الأثر طيلة المراحل الانتقالية المتلاحقة، وثانيهما مناقشة المشكلات التي تعوق قيام الدولة وإيجاد حلول واقعية توافقية لها قبل الحديث عن اقتسام السلطة كما حدث في الصخيرات أو المناصب والوظائف في الدولة كما حدث في جنيـف، فالمشكل الرئيس للحالة الليبية هي مشكل تكوين النظام المناسب بشكل ينسجم مع السياق التاريخي والمستقبلي للمجتمع الليبي بالدرجة الأولى.

كما أكد التحالف استعداده التام لتقديم تصور تفصيلي لعله يكون بـداية الحل النهائي للخروج من الأزمة.