تحالف تأسيس: المدنيون في السودان تحت نيران الجيش

أعلن تحالف السودان التأسيسي “تأسيس”، السبت، مقتل 7 أشخاص وإصابة 38 آخرين في قصف للجيش السوداني استهدف مراسم عزاء في إقليم جنوب كردفان المعروف أيضًا باسم جبال النوبة.

وأوضح التحالف في بيان أن القصف طال تجمعًا للمدنيين في منطقة بيام كاشا، مشيرًا إلى أن المنطقة نفسها شهدت خلال الأسبوع الماضي ثلاث غارات جوية أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصًا وإصابة مئات آخرين.

وأضاف البيان أن مدينة زالنجي بوسط دارفور تعرضت أيضًا لهجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني، استهدف معسكر “خمسة دقائق” للنازحين، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة عدد من الأشخاص، فضلًا عن تدمير منازل.

واعتبر تحالف “تأسيس” تصاعد استهداف المدنيين والمرافق المدنية، بما في ذلك المستشفيات والأسواق، بمثابة “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين.

ولم يصدر عن الجيش السوداني أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات حتى الآن، وسط استمرار الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع الذي بدأ في أبريل 2023.

في السياق، أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم السبت، تحقيق تقدم ميداني في ولايتي شمال كردفان والنيل الأزرق، مع سيطرتها على مواقع وصفها البيان الرسمي بالاستراتيجية، ضمن عملياتها العسكرية المستمرة.

وأوضح البيان أن العمليات شملت مناطق متعددة من بينها بارا، إضافة إلى مواقع أخرى في إقليم النيل الأزرق، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار خطط عسكرية متواصلة لتعزيز السيطرة الميدانية وتوسيع النفوذ العسكري في المناطق الساخنة.

وأكدت قوات الدعم السريع أن الاشتباكات أسفرت عن خسائر في صفوف الطرف المقابل، دون تقديم أرقام مستقلة يمكن التحقق منها، مشيرة إلى استمرار تقدمها في بعض المحاور، مع الالتزام بحماية المدنيين في مناطق العمليات، ودعت السكان للابتعاد عن مواقع الاشتباكات حفاظًا على سلامتهم.

ويشهد السودان أزمة إنسانية كبيرة تصفها الأمم المتحدة بأنها الأكبر في العالم، مع نزوح نحو 12 مليون شخص، ومعاناة نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي.