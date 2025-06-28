تحالف تركي روسي للطاقة.. أول مفاعل في محطة أكويو يدخل الخدمة قريباً

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن أول وحدة طاقة في محطة “أكويو” النووية بتركيا ستبدأ التشغيل خلال عام، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل إحدى الركائز الرئيسية في التعاون الروسي التركي في مجال الطاقة النووية السلمية.

جاءت تصريحات نوفاك خلال ترؤسه مع وزير التجارة التركي عمر بولات اجتماع اللجنة الحكومية الدولية بين البلدين في موسكو، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وفي مقدمته مشروع محطة “أكويو” للطاقة النووية، التي انطلقت أولى مراحلها في أبريل 2023.

وتُعد محطة “أكويو” أول محطة نووية في تاريخ تركيا، وواحدة من أضخم الاستثمارات في قطاع الطاقة بالبلاد، بتمويل روسي تركي مشترك تبلغ قيمته نحو 20 مليار دولار.

وبحسب المخطط، ستسهم المحطة عند تشغيلها بالكامل في عام 2028 بتوفير نحو 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء، ما يعزز أمن الطاقة الوطني ويوفر آلاف فرص العمل.

يُذكر أن موسكو وأنقرة وقعتا في ديسمبر 2010 اتفاقًا لإنشاء وتشغيل المحطة في مدينة مرسين جنوب تركيا، على أن تتولى شركة “روساتوم” الروسية بناء وتشغيل المشروع وفق نموذج “البناء والتملك والتشغيل” (BOO).

وفي سياق متصل، أعلنت شركة “أكويو” مؤخرًا عن الانتهاء من تركيب المعدات الرئيسية في الوحدة الثانية من المفاعل، في خطوة متقدمة نحو تسريع مراحل الإنجاز.

ويُنظر إلى مشروع “أكويو” باعتباره رمزًا استراتيجيًا للعلاقات الروسية التركية، ليس فقط في مجال الطاقة، بل في تعزيز الشراكة التقنية والاقتصادية طويلة الأمد بين البلدين.