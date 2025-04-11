تحتوي على مادة مسرطنة.. سحب منتجات تجميل شهيرة من الأسواق

سحبت شركة “بروأكتيف” الشهيرة في أمريكا، عشرات الآلاف من منتجاتها التجميلية، بعد اكتشاف احتوائها على مادة البنزين التي ترتبط بعدة أنواع من السرطان ومنه “سرطان الدم”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، “جاء هذا الاستدعاء بعد أن أظهرت الاختبارات احتواء كريم “Emergency Blemish Relief” ومقشر “Skin Smoothing Exfoliator” على مستويات غير آمنة من البنزين”.

وأعلنت الشركة أن “الاستدعاء يشمل: 38237 عبوة من كريم “Emergency Blemish Relief” بحجم 0.33 أونصة، من دفعات الإنتاج V3304A وV3305A، التي تحمل تاريخ انتهاء صلاحية في 31 أكتوبر 2025، 3500 عبوة من مقشر “Skin Smoothing Exfoliator” بحجم 6 أونصات، من دفعة V4204A، بتاريخ صلاحية 31 يوليو 2025″.

هذا “ويعتبر البنزين مادة كيميائية شائعة في العديد من الصناعات، ويستخدم في المنتجات مثل المواد اللاصقة والمطاط، وفي بعض الحالات، يمكن أن يتحلل “البنزويل بيروكسيد” (المستخدم في بعض منتجات حب الشباب) إلى البنزين، ما يزيد من خطر التلوث”.

وبحسب الصحيفة، “أأظهرت الدراسات أن التعرض المهني المستمر للبنزين، مثلما يحدث في بعض القطاعات الصناعية، قد يسبب مشاكل صحية كبيرة”.

وفي وقت سابق، “أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب 6 منتجات أخرى تحتوي أيضا على مستويات مرتفعة من البنزين، بما في ذلك بعض الكريمات والعلاجات الشائعة لعلاج حب الشباب من ماركات معروفة مثل “لوريال” “والغرينز”.

ووفق الصحيفة، “تشمل المنتجات التي تم سحبها أيضا: علاج حب الشباب “إيفاكلار ديو” من لاروش بوزيه، منظف حب الشباب من والغرينز، كريم “بروأكتيف+” لعلاج الشوائب الطارئة، مقشر “بروأكتيف” لتنعيم البشرة”.