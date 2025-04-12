تحتوي كميات تصل إلى 12 مليون برميل.. اكتشاف 3 حقول للنفط والغاز في مصر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، “عن اكتشافها 3 حقول للنفط والغاز في الصحراء الغربية من البلاد”.

وبحسب بيان الوزارة، “تحتوي الحقول المكتشفة على كميات ضخمة تصل إلى نحو 12 مليون برميل من النفط المكافئ، بجانب 4 ملايين من النفط المكافئ يمكن استرجاعها”.

ووفقا لموقع الطاقة، “أجرت شركة “خالدة” صاحب الامتياز، عمليات الاختبار والتقييم للمواقع المكتشفة، إذ بلغ معدل الإنتاج اليومي نحو 2750 برميل من النفط الخام والمكثفات، بالإضافة إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا”.

يشار إلى أن مصر، “تخطط خلال العام المالي الجاري (ينتهي في 30 يونيو المقبل) لرفع معدل الإنتاج من امتياز غرب الدلتا إلى 320 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، بزيادة عن العام السابق 2023-2024، البالغ متوسط إنتاجه 222 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا”.

وأمس، أعلنت وزارة البترول المصرية، إن “الحكومة رفعت أسعار الوقود اعتبارا من اليوم وذلك في أول زيادة في عام 2025، حيث تسعى إلى خفض دعم الوقود كما تقتضي حزمة الدعم التي يقدمها صندوق النقد الدولي وقيمتها ثمانية مليارات دولار”.

وقالت الوزارة في بيان “إنه جرى رفع سعر الديزل (السولار)، وهو أحد أكثر أنواع الوقود شيوعا في البلاد، جنيهين (0.0390 دولار) إلى 15.50 جنيه لكل لتر من 13.50 جنيه”.