تحت إشراف الزعيم.. كوريا الشمالية تستعد لمهام موسعة

حضر زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، احتفال الذكرى الثمانين لتأسيس القوات الجوية، مؤكدًا أن الجيش الجوي سيُزوَّد بأصول عسكرية استراتيجية جديدة، ويُكلف بـ”مهمة جديدة مهمة”.

وجاء ذلك خلال الاحتفال الذي أُقيم يوم الجمعة الماضي في مطار كالما، التابع لمجموعة “كيل يونغ جو هيرو فلاينغ” التاسعة والخمسين ضمن الجناح الجوي الثاني، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الأحد.

وشدد كيم جونغ أون في كلمته على أن “القوات الجوية في بيونغ يانغ ستتولى دورًا محورياً في مهام الردع النووي”، مؤكدًا على ضرورة التصدي لأي أعمال تجسس أو استفزازات عسكرية تستهدف المجال الجوي للبلاد.

وتواصل بيونغ يانغ تعزيز قدراتها الجوية ضمن خطة لتحديث القوات، إذ أجرت في مايو/ آيار 2025 أول مناورة جوية بالذخيرة الحية، وكشفت في مارس عن نظام جوي للإنذار المبكر والتحكم، كما شهد الحدث عرضًا جوياً وفنيًا ومنح وسام “كيم جونغ إيل” للقوات الجوية، وهو أعلى وسام في البلاد.

وتسعى كوريا الديمقراطية منذ عقود لتطوير قواتها الجوية ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الردع العسكري، خاصة في ظل التوترات الإقليمية مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتعد هذه الخطوات جزءًا من سياسة بيونغ يانغ لتعزيز قدرتها على الدفاع عن سيادتها، بما في ذلك تطوير أنظمة الردع النووي والصواريخ بعيدة المدى، ما يجعل أي تحركات عسكرية دولية في المنطقة تتطلب حسابات دقيقة لتجنب التصعيد.

