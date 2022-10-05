تحت شعار حقوق الإنسان.. 10 منتخبات أوروبية تعلن عزمها ارتداء شارة المثلية بكأس العالم

أعلنت العاصمة الفرنسية باريس قرار الامتناع عن عرض مباريات مونديال قطر 2022 الذي ينطلق شهر نوفمبر المقبل، على شاشات عملاقة أو تخصيص أماكن للمشجعين.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية مبررات هذا القرارات من قِبل رؤساء البلديات بأنّها مرتبطة بمسائل حقوقية فيما يتعلق بالعاملين في منشآت قطر المونديالية، إضافة لمسائل متعلقة بتوفير الطاقة في ظل أزمة الغاز في أوروبا.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان شركة هامل للملابس الرياضية الراعية لزي المنتخب الدنماركي في كأس العالم عن قميصٍ أسود بالكامل يمثل ما أسموه بـ «لون حداد»، مع الإعلان عن قمصان باهتة للاعبي منتخب كأس العالم احتجاجاً على حقوق الإنسان في قطر.

هذه ليست المرة الأولى، إذ تواجه قطر عدة حملات أوروبية سلبية مكثفة، أبرزها ما أُعلن عنه الشهر الماضي عن مشاركة 10 منتخبات أوروبية في حملة «حب واحد oneLove»، التي تهدف لارتداء قادة المنتخبات المشاركة شارة علم المثليين.

وسبق أن ردت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المنظمة للمونديال بإعلانها عن أهمية احترام الزائرين لقطر ثقافة البلاد، بالإضافة لرفضها التقليل من أهمية مساعي قطر للالتزام “حماية صحة وسلامة 30 ألف عامل قاموا ببناء ملاعب كأس العالم وغيرها من المشاريع المتعلقة بالبطولة.

كما أكد عدد من المنؤولين في دولة قطر عن ترحيبهم للجماهير من كل الفئات، مطالبين الضيوف باحترام عادات وتقاليد الدولة المضيفة.