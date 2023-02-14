تحت شعار «نحو السلام».. انعقاد الملتقى الشبابي الليبي للمؤثرين

عُقِد اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، الملتقى الشبابي الليبي للمؤثرين تحت شعار “نحو السلام” بحضور النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي.

وحيا االلافي في كلة بالمناسبة، كل شباب ليبيا صناع الكلمة في الملتقى الشبابي الليبي، مؤكدا بأن مشاركة شباب بمختلف مكوناتهم في الملتقى يوضح قدرتهم على التغيير، وصناعة السلام والاستقرار للمساهمة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

وأوضح اللافي أن الشباب هم أحد أعمدة المشروع الذي يتطلب منهم بذل أقصى جهد للحد من التشتت والانقسام والحث على الحوار لحل الخلافات، والتأسيس لثقافة قبول الآخر، واحترام رأيه، وتجنب العنف وخطاب الكراهية ، للمساهمة في إعادة الأمن والسلام والاستقرار.

هذا وتم خلال فعاليات الملتقى الإعلان عن منصة الشباب الليبي “ليبيا بلاص”، والتي تدعو للحد من خطاب الكراهية والدعوة للتسامح والسلام.

وبحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، فإن المنصة ستكون براح لكل الشباب لنشر أفكارهم ورؤاهم، والحث على الحوار، وتقبل الآخر، وبناء السلام وتحقيق الاستقرار الذي يطمح إليه كل الليبيين بعد سنوات من الفرقة والاقتتال وتمزق النسيج الاجتماعي.