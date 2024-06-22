تحت شعار «نمتحن باطمئنان».. انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، عن انطلاق امتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي للعام الدّراسي 2023 – 2024م غدا الأحد والتي تستمر حتى 11 يوليو القادم بمشاركة 115,110 طلاب، تحت شعار (نمتحن باطمئنان).



وأوضحت الوزارة، اليوم السبت، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن اختيار “نمتحن باطمئنان” شعاراً للامتحانات يأتي اتساقاً مع رؤية إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي التي أطلقت حزمة من الرسائل التوعوية للطلاب لتهيئتهم لخوض هذا الاستحقاق الوطني، وفق بيئة ملائمة، دون أيّ مخاوف.

ونصحت وزارة التربية والتعليم الطلاب المتقدمين لخوض الامتحانات إلى تنظيم وقت المذاكرة، وتخصيص وقت معين للراحة لا يتجاوز نصف ساعة بعد كل ساعتين، واستخدام الخرائط الذهنية في أثناء المذاكرة، لأنها تسهم في استيعاب موضوع الدرس بشكل أسرع.

كما طالبت بضرورة تأكد الطلاب من إجابة جميع الأسئلة، مع توزيع وقت الامتحان عليها بشكل مناسب، والتأكد من عدم وجود أخطاء في الإجابة، وعدم التسرع بالخروج من الامتحان، وألا يتأثروا أو يقلقوا ممن يسلمون أوراق إجاباتهم في وقت مبكر.

حدّدتْ المواد 104، 107، 108 من لائِحة تنظِيم شؤون التّربية والتّعليم رقم 1013 لِسنة 2022م حالات إلغاء اِمتحانات الطالب… تم النشر بواسطة ‏وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم – ليبيا‏ في السبت، ٢٢ يونيو ٢٠٢٤