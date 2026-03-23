تحت قيادة «كيم جونغ أون».. كوريا الشمالية تُعزز جاهزية الجيش

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الاثنين، أن الجمعية الشعبية العليا لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أعادت انتخاب الزعيم كيم جونغ أون رئيسًا لشؤون الدولة، خلال جلستها الأولى للدورة الخامسة عشرة، والتي تُعد خطوة محورية في تنفيذ سياسة الدولة الكورية.

وقالت الوكالة: “أعادت الجمعية الشعبية العليا انتخاب الرفيق كيم جونغ أون رئيسًا لشؤون الدولة في كوريا الديمقراطية الشعبية، في أول نشاط رسمي للدورة الجديدة”، مؤكدة استمرار الزعيم في قيادة الدولة واستراتيجياتها السياسية والعسكرية.

ويوم الجمعة الماضي، أظهرت الصور الرسمية للوكالة كيم جونغ أون وهو يركب أحدث دبابة رئيسية برفقة ابنته خلال إشرافه على تدريبات عسكرية في القاعدة التدريبية الـ60 التابعة لقوات الدفاع عن العاصمة.

وجلس الزعيم على جسم الدبابة وسط قواته، فيما جلست ابنته بجانبه داخل المركبة، حاملة علم الدولة، في مشهد يعكس التقاليد العسكرية المترابطة مع الأسرة الحاكمة.

وشملت التدريبات تكتيكات هجومية مشتركة لوحدات المشاة والدبابات، بمشاركة وحدات العمليات الخاصة، ووحدات الدبابات الاحتياطية، وفصيلة دبابات تابعة لفيلق “الفرسان”.

وأشارت الوكالة إلى أن التدريب ركّز على رفع جاهزية القوات وقدرتها على تنفيذ عمليات هجومية متزامنة ومتطورة، في إطار تعزيز القدرات العسكرية الدفاعية للبلاد.

وتأتي إعادة انتخاب كيم جونغ أون في وقت يواصل فيه الزعيم تعزيز قدرات بلاده العسكرية، مع التركيز على تكثيف التدريبات التكتيكية المتقدمة لمختلف وحدات الجيش الشعبي، بما يشمل المشاة، والدبابات، ووحدات العمليات الخاصة، في رسالة واضحة إلى الداخل والخارج حول جاهزية الدولة الدفاعية.

وتُظهر الصور التي نشرتها الوكالة حرص كيم على الظهور الميداني إلى جانب قواته، مؤكدة على التوازن بين القيادة السياسية والقدرات العسكرية العملية، مع تعزيز رمزية الأسرة الحاكمة في المشهد الوطني.