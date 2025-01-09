تحدبد آخر موعد للتسجيل بمبادرة «تحدّي القِراءة العَربي»

أعلن رئيس اللجنة العليا لِمبادرة تحدّي القِراءة العَربي في ليبيا، الدّكتور “علي قنون”، عن وصول عدد المسجّلين في النُّسخة التاسعة من المبادرة إلى 248 طالب وتلميذ من مُختلف أنحاء ليبيا.

وأضاف الدّكتور “قنون”، أنّ “آخر موعد للتّسجيل في المكتبة الإلكترونية للمسابقة سيكون غداً، الجمعة، العاشر من يناير، داعياً التلاميذ والطلاب إلى الإسراع في التّسجيل للاستفادة من الاِطّلاع على النُّسخ الإلكترونية من الكتب بشكلٍ مجّاني”.

وأوضح الدّكتور “قنون”، أنّ “باب التّسجيل في المسابقة لا يزال مفتوحاً، وأن تسجيل التلاميذ والطلاب يتم عبر مشرفي المدارس وفق شروط المسابقة، كما دعا مُديري المؤسسات التّعليمية إلى الإسراع في تكليف المشرفين لإتاحة الفرصة للتلاميذ والطلاب للمشاركة”.

نموذج التّسجيل المبدئي للطلبة فى الدّورة التاسعة لِمبادرة تحدّي القِراءة العَربي

https://forms.office.com/r/i0SauMeD9y

نموذج التّسجيل بالمكتبة الإلكترونية

https://books.arabreadingchallenge.com/ar/login