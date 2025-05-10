تحديثات ثورية في واتساب.. تغييرات شاملة للمحادثات والقنوات والمكالمات

أعلن واتساب عن إطلاق سلسلة من التحديثات التي تعيد تشكيل طريقة تفاعل المستخدمين مع التطبيق، سواء في المحادثات الفردية أو الجماعية، وكذلك في القنوات ومكالمات الفيديو.

تشمل هذه التحديثات تحسينات على جودة مكالمات الفيديو، وأدوات لتنظيم الأحداث، وخيارات أكثر مرونة لإدارة الإشعارات ومشاركة المستندات.

كما تهدف العديد من هذه الميزات إلى دمج التطبيق بشكل أعمق مع وظائف الهاتف الأخرى، وتعزيز استخدامه ضمن المجموعات وقنوات الأخبار.

وفي ما يلي أبرز ما جاءت به التحديثات، بحسب موقع “إنفوباي”:

مؤشر الاتصال في المجموعات

أصبح الآن بإمكان المستخدمين في الدردشات الجماعية رؤية عدد الأعضاء المتصلين لحظيًا، حيث تُعرض هذه المعلومة أسفل اسم المجموعة. كما تُسهم هذه الميزة في تسهيل تنسيق الأنشطة وبدء المحادثات عندما يكون التفاعل الفوري متوقعًا.

إشعارات مميزة داخل المجموعات

تمت إضافة خيار جديد يتيح للمستخدمين تخصيص أولوية الإشعارات ضمن المجموعات، حيث يمكن اختيار تلقي التنبيهات فقط عند:

ذكر المستخدم مباشرة

الرد على إحدى رسائله

تلقي رسالة من جهة اتصال محفوظة

وهذا الخيار يساعد في تقليل الإزعاج الناتج عن الرسائل غير المهمة، خاصة في المجموعات ذات النشاط العالي.

ميزات متقدمة للأحداث

لم تعد ميزة الأحداث مقتصرة على المجموعات، إذ أصبح بالإمكان إنشاؤها أيضًا داخل المحادثات الفردية.

وتمت إضافة مزايا جديدة مثل:

تحديد الحضور كـ “ربما”

دعوة ضيوف إضافيين

تحديد موعد انتهاء الحدث

تثبيت الحدث في أعلى المحادثة

ردود الفعل اللمسية المباشرة

يمكن الآن الانضمام إلى رد فعل على رسالة عبر النقر مباشرة على الرمز المستخدم، دون الحاجة لفتح قائمة الرموز التعبيرية. وهي ميزة تسهّل التفاعل غير اللفظي وتحافظ على سلاسة المحادثة.

مسح المستندات مباشرة على آيفون

يستطيع مستخدمو آيفون الآن مسح المستندات ضوئيًا من داخل التطبيق باستخدام الكاميرا. وتُسهل هذه الميزة مشاركة الملفات الورقية مثل الإيصالات والنماذج دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.

تعيين التطبيق كتطبيق افتراضي للمكالمات والرسائل على آيفون

مع التحديث الجديد لنظام [اسم النظام]، أصبح بالإمكان تعيين التطبيق كتطبيق افتراضي لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل، ما يوفّر تجربة أكثر تكاملًا وسرعة في الاستخدام.

تكبير الصورة أثناء مكالمات الفيديو

أصبح مستخدمو آيفون قادرين على تكبير صورة مكالمة الفيديو عبر إيماءة “مد الإصبع”. وهي ميزة مهمة لمتابعة التفاصيل الدقيقة أو قراءة النصوص المعروضة أثناء الاجتماع.

إضافة جهات اتصال أثناء المكالمات

بات من الممكن دعوة شخص جديد إلى مكالمة جارية مباشرة من نافذة المحادثة، دون الحاجة لإنهاء المكالمة أو بدء مكالمة جماعية من جديد.

تحسين جودة مكالمات الفيديو

تم تحسين تقنية توجيه المكالمات لرفع جودة الصورة والصوت بشكل ديناميكي حسب حالة الاتصال. وفي حال توفر شبكة جيدة، يتم تلقائيًا ترقية جودة الفيديو إلى صيغة “HD”.

ملاحظات فيديو في القنوات

أصبح بإمكان مديري القنوات تسجيل مقاطع فيديو قصيرة (حتى 60 ثانية) ومشاركتها مباشرة مع المتابعين، ما يعزز التواصل البصري ويوفر بديلًا للرسائل النصية أو البث المباشر.

نسخ الرسائل الصوتية إلى نص

يمكن الآن تحويل الرسائل الصوتية في القنوات إلى نصوص تلقائيًا، ما يتيح متابعة التحديثات دون الحاجة للاستماع إليها، خاصة في الأماكن التي يُفضل فيها عدم استخدام الصوت.

رموز واتساب خاصة بكل قناة

تم تخصيص رمز استجابة سريعة (QR) فريد لكل قناة، يمكن للمسؤولين مشاركته لتسهيل انضمام الآخرين مباشرة، سواء عبر الإنترنت أو في المناسبات.