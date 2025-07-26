تحديث «آبل» الجديد.. نقلة نوعية في تجربة المستخدم

أطلقت آبل نسختها الاختبارية من نظام “آي أو إس 26” (iOS 26)، حاملة معها مجموعة من الميزات الجديدة التي ستُحدث نقلة نوعية في تجربة المستخدمين، حيث يعد هذا التحديث الأكبر منذ سنوات ويعد بأكثر من 35 ميزة مبتكرة ستصل مع النسخة النهائية قريباً.

ومن أبرز التغييرات الجذابة في النظام هي ساعة القفل المتحولة التي يمكن توسيعها لتشغل نصف شاشة القفل تقريباً، مما يضفي لمسة عصرية ويحول شاشة هاتفك إلى نافذة أنيقة تنبض بالحياة، والتفاعل معها بسيط للغاية، فقط اضغط مطولاً على شاشة القفل واختر “تخصيص”، وستتمكن من تحويل شكل الساعة بشكل فريد يتناسب مع ذوقك.

أما المفاجأة الكبرى فهي ميزة تسجيل المكالمات الصوتية والمرئية! الآن يمكن للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو للشاشة أثناء المكالمات المرئية، وكذلك تسجيل المكالمات الصوتية العادية، عبر إضافة زر جديد في مركز التحكم، هذه الميزة تعني تسجيل اللحظات الهامة بسهولة، مع بعض القيود التي تحافظ على الخصوصية والأمان.

وعشاق الراحة سينبهرون بميزة تأجيل المنبه بوقت محدد، حيث يمكنك الآن اختيار مدة تأجيل المنبه بنفسك، سواء 9 دقائق أو أكثر، بدلاً من الخيار الثابت القديم، لتبدأ يومك بطريقة أكثر سلاسة وذكاء.

ولم تنسَ آبل متصفح سفاري، فالتصميم الجديد يحمل شريط عنوان شفاف وأصغر حجماً، مع تنظيم أفضل للأزرار داخل قوائم منسدلة توفر مساحة أكبر لعرض صفحات الويب بطريقة أكثر راحة وجمالاً.

كما جددت آبل تطبيق الهاتف تماماً، فأصبح يحتوي على شريط سفلي جديد مع ثلاث علامات تبويب وزر بحث سريع للجهات، مع شاشة “المكالمات” التي تعرض سجل المكالمات والجهات المفضلة بشكل أوضح وأسهل للتصفح.

كل هذه الميزات تمنح هواتف الآيفون شعوراً بالحداثة والتطور، وتعد بمستقبل مثير لعشاق التكنولوجيا. فهل أنت مستعد لتجربة iOS 26 التي ستغير قواعد اللعبة؟