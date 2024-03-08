تحديث «آي أو إس 17.4».. 10 مميزات جديدة تُحسّن تجربة مستخدم «آيفون» و«آيباد»

أطلقت شركة “آبل” أخيرًا تحديث “آي أو إس 17.4” الذي يزخر بميزات وِتحسينات تُعزّز تجربة المستخدم وتُكسبها مزيدًا من الأمان.

إليك أهم 10 ميزات جديدة في هذا التحديث:

1. حرية تحميل التطبيقات في أوروبا: يُتيح “آي أو إس 17.4” للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي تحميل التطبيقات من متاجر خارجية، مُتيحًا لهم خيارات أوسع بعيدًا عن متجر “أبل” الرسمي.

2. تجربة بث ألعاب مُذهلة: يُدعم الإصدار الجديد تطبيقات بث الألعاب على متجر “آب ستور” ليُقدم تجربة ألعاب غنية ومتنوعة للمستخدمين حول العالم.

3. رموز تعبيرية تُضفي لمسة إبداعية: يُضيف “آي أو إس 17.4” مجموعة من الرموز التعبيرية المُبتكرة ليُعزّز طرق التواصل والتعبير بين المستخدمين.

4. “سيري” بقدرات مُتقدمة: تم تحسين “سيري” ليُقدم خيارات جديدة، مثل قراءة الرسائل الواردة بلغات متعددة، مما يُسهّل استخدام المساعد الشخصي بلغات مختلفة.

5. تحسينات في “الموسيقى” و”البودكاست”: يُقدم التحديث تحسينات في تطبيقي “الموسيقى” و”البودكاست” مثل تحويل الصوت إلى نص في “البودكاست” (لا يدعم اللغة العربية حاليًا) وتحديث تصميم الصفحة الرئيسية في “الموسيقى”.

6. متصفح “سفاري” بِشريط بحث أوسع: يُتيح تحديث “سفاري” شريط بحث أوسع ليُسهّل على المستخدمين البحث والتنقل بسهولة.

7. تعزيز حماية الجهاز المسروق: يُعزّز “آي أو إس 17.4” ميزات الأمان بتحسينات في حماية الجهاز المسروق، مثل خيار تأخير تنفيذ الإجراءات الحساسة.

8. واجهة مستخدم مُحسنة لـ “كار بلاي”: تم تحسين واجهة “كار بلاي” لعرض بيانات خرائط “أبل” بكفاءة أكبر، مما يُحسّن تجربة القيادة.

9. إدارة بطارية مُتقدمة: يُقدم الإصدار الجديد ميزات متقدمة لإدارة البطارية وعرض معلومات مُفصّلة حول صحة البطارية واستهلاك التطبيقات للطاقة.

10. إصلاح ثغرات أمنية وتحسينات أمنية: يُغلق التحديث ثغرات النظام التي قد تُتيح للمهاجمين تنفيذ كود عشوائي أو الوصول إلى بيانات الجهاز بشكل غير مصرح به، مما يُعزّز حمايته ضد الهجمات والبرمجيات الخبيثة. يُمثل تحديث “آي أو إس 17.4” نقلة نوعية في تجربة مستخدم “آيفون” و”آيباد” بفضل ميزاته المُتقدمة وتحسيناته المُهمة.

يُمكن للمستخدمين الآن تحميل التحديث والاستفادة من أحدث التقنيات والميزات التي تُقدمها “آبل”.