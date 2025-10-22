تحديث إلكتروني شامل.. نقلة نوعية في خدمات السجل التجاري

عقدت مصلحة السجل التجاري اجتماعًا موسعًا بديوان المصلحة برئاسة محمد سالم بن كثير، رئيس المصلحة، لمناقشة سبل تطوير المنظومة الإلكترونية وتعزيز التحول الرقمي، بحضور المدير العام لشركة «رقمنة» وعدد من الفنيين والمختصين، إلى جانب مديري الإدارات والمكاتب التابعة.

وتم خلال الاجتماع استعراض النسخة الجديدة المطوّرة من النظام الإلكتروني للسجل التجاري، والتي تضمنت تحديثات فنية وإجرائية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، وضمان دقة البيانات.

كما ناقش الحاضرون آلية تسليم الحسابات الرسمية اللازمة لتشغيل النظام الجديد، والتأكيد على جاهزية التشغيل الفعلي وفقًا لأعلى المعايير التقنية والإدارية المعتمدة.

وفي سياق التحول الرقمي، ناقش الاجتماع أيضًا آليات تنظيم وأرشفة مكتب العلامات التجارية وربطها بالمنظومة الإلكترونية، تمهيدًا لإطلاق خدمة التقديم الإلكتروني للعلامات التجارية بشكل متكامل، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية ورفع كفاءة الأداء.

وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية المصلحة للتحول إلى نظام رقمي متكامل يُسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الخدمات للمواطنين وأصحاب الشركات، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو دعم الاقتصاد الرقمي وتطوير العمل المؤسسي.