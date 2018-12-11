تحديث ب”آيفون” يسبب “مشكلة خطيرة”

إذ لم يعد بإمكان العديد من مستخدمي هواتف أيفون الاتصال بإنترنت الهاتف.

ووفقاً لموقع Phonearena الهندي، يبدو أن مشكلة الاتصال هذه تؤثر على مستخدمي الأيفون في بلدان مختلفة وعلى تطبيقات معنية، فعلى سبيل المثال، يقول البعض إنه يمكنهم الاتصال بشبكة 4G LTE التابعة لمشغل الشبكة في استخدام سفاري، ولكن لا يمكنهم فتح التطبيقات.

بينما قال أحد المستخدمين إنه لا يمكنه الحصول على اتصال LTE لاستخدام تويتر أو أمازون، ولكن يمكنه الاتصال بالشبكة عند استخدام جميع تطبيقات جوجل وواتس آب، كما ذكر آخرون أنهم لا يستطيعون الاتصال بشركة الاتصالات الخاصة بهم على الإطلاق وأن عليهم البحث عن إشارة واي فاي لاستخدام الهاتف.

وأكد بعض مالكي الأيفون أنهم حاولوا إصلاح المشكلة من خلال تحديث إعدادات شركة الاتصالات، ولكن دون جدوى.