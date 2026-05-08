تحديث تلغرام الجديد يشعل المنصة.. أدوات أكثر «قوة وتحكم»

أعلن القائمون على تطبيق تليغرام عن إطلاق تحديث جديد يتضمن حزمة من الميزات والتحسينات التي تستهدف تطوير تجربة الاستخدام وتعزيز أدوات الإشراف داخل القنوات والمجموعات، في خطوة تعكس استمرار التوجه نحو رفع مستوى الأمان وجودة التفاعل بين المستخدمين.

ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة تحديثات متتالية يعمل عليها التطبيق بشكل دوري، بهدف تحسين إدارة المحتوى وتوفير أدوات أكثر دقة في التعامل مع التفاعلات والاستطلاعات، إضافة إلى تطوير محرر النصوص المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يمنح المستخدمين إمكانيات أوسع في تنسيق المحتوى وصياغته.

إزالة تفاعلات الحسابات الآلية

ضمن أبرز ما حمله التحديث الجديد، تم تعزيز أدوات مكافحة التفاعل غير الحقيقي داخل القنوات، حيث أصبح بإمكان مسؤولي القنوات حذف التعليقات والإعجابات الصادرة عن الحسابات الآلية بشكل جماعي وسريع.

كما أتاح النظام الجديد إمكانية حظر هذه الحسابات بسهولة أكبر وبعدد خطوات أقل، ما يساهم في الحد من انتشار التفاعل الوهمي الذي يؤثر على مصداقية المحتوى داخل القنوات، ويمنح المسؤولين قدرة أكبر على ضبط بيئة النشر والتفاعل.

ويُتوقع أن يسهم هذا التطوير في تحسين جودة النقاشات داخل المنصة، عبر تقليل النشاط غير البشري الذي يرافق أحيانًا المنشورات ذات الانتشار الواسع.

حماية الاستطلاعات من التلاعب

وشمل التحديث أيضًا تطوير أدوات الاستطلاعات، حيث بات بإمكان المستخدمين التحكم بشكل أدق في آلية التصويت، من خلال تقييد المشاركة وفق معايير محددة مثل الدولة أو نوع الحساب.

وتهدف هذه الميزة إلى رفع مستوى موثوقية نتائج الاستطلاعات، وتقليل محاولات التلاعب التي قد تؤثر على دقة النتائج، خصوصًا في القنوات التي تعتمد على استطلاعات الرأي في قياس التفاعل أو اتخاذ قرارات داخلية.

ويعزز هذا التطوير من شفافية النتائج، ويجعلها أقرب إلى التمثيل الحقيقي لآراء المستخدمين الفعليين داخل المنصة.

تخصيص محرر الذكاء الاصطناعي

كما أتاح التحديث الجديد تطويرًا مهمًا في محرر النصوص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث أصبح بإمكان المستخدمين إنشاء أنماط خاصة لتنسيق النصوص بما يتناسب مع أسلوبهم في الكتابة.

ويمكن حفظ هذه الأنماط وإعادة استخدامها أو مشاركتها مع الآخرين، بما يسمح بتنوع أساليب الكتابة بين الرسمية وغير الرسمية، وتكييف المحتوى حسب طبيعة المحادثة أو القناة.

ويُعد هذا التطوير خطوة إضافية نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تجربة الكتابة اليومية، بما يساهم في تسهيل إنشاء محتوى منظم وسريع دون الحاجة إلى أدوات خارجية.

توسع في الإتاحة دون إعلان إضافات نهائية

وأصبح التحديث الجديد متاحًا لمستخدمي التطبيق عبر مختلف الأجهزة الذكية، سواء الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية، في حين لم يصدر إعلان رسمي حتى الآن بشأن إدراج ميزات إضافية مستقبلية ضمن نفس التحديث.

ويواصل التطبيق بهذا النهج تعزيز مكانته كمنصة تواصل تعتمد على تطوير مستمر لأدواتها، خصوصًا في مجالات إدارة المحتوى، ومكافحة التفاعل غير الحقيقي، وتحسين تجربة المستخدم داخل القنوات العامة والخاصة.

ويأتي هذا التحديث في ظل توسع استخدام تليغرام عالميًا كمنصة رئيسية للتواصل ونشر الأخبار والمحتوى، ما دفع القائمين عليه إلى التركيز على تطوير أدوات الإشراف، وتحسين جودة التفاعل، ومواجهة التحديات المرتبطة بالحسابات الآلية والمحتوى غير الموثوق، إلى جانب إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في أدوات الكتابة والإدارة.