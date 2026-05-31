تحديث جديد في منظومة الغاز.. «إشعارات واستلام منظم» عبر شركة البريقة

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن إطلاق خطة تشغيلية جديدة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من أسطوانات الغاز في مختلف مناطق البلاد، ضمن منظومة تنظيمية تشمل عدداً من الإجراءات التشغيلية والإدارية.

وأوضحت الشركة أنها باشرت الشروع في إرسال رسائل نصية إلى دفعات جديدة من المواطنين المتقدمين ضمن منظومة حجز أسطوانات الغاز، في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية الاستلام وتخفيف الضغط على نقاط التوزيع.

وبيّنت شركة البريقة لتسويق النفط أن الإحالات الجديدة تشمل المواطنين المسجلين ضمن منظومات الأعوام 2021 و2025 و2026، ضمن خطة توزيع تدريجية تعتمد على الجاهزية التشغيلية ومواعيد الاستحقاق.

وفيما يتعلق بعملية الاستلام، حدّدت الشركة المستندات المطلوبة، والتي تشمل شهادة الوضع العائلي الحديثة، وصورة من إثبات الهوية الشخصية، وإيصال المنظومة بثلاث نسخ، إضافة إلى إيصال حجز أسطوانات الغاز.

كما أوضحت الشركة أن القيمة المالية المحددة لاستلام أسطوانة الغاز تبلغ 240 ديناراً ليبياً، وفق الإجراءات المعتمدة داخل منظومة التوزيع.

ودعت الشركة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة في الرسائل النصية، والتوجه إلى نقاط التوزيع الرسمية المذكورة، مع ضرورة إحضار إثباتات الهوية والهواتف المسجلة لضمان إتمام إجراءات الفحص والاستلام بسهولة وانسيابية.

وخلال الأسبوع الماضي، واصلت شركة البريقة لتسويق النفط تنفيذ عمليات توزيع أسطوانات الغاز على المواطنين، بالتزامن مع استمرار عمل نقاط التعبئة الفورية بكامل جاهزيتها لتلبية الطلب المتزايد في مختلف المناطق.

كما أضافت الشركة ملاحظة تقنية تتعلق بطريقة الدخول إلى رابط منظومة حجز أسطوانات الغاز، موضحة أنه في حال تعذر فتح الرابط عبر الهاتف بسبب قيود الأمان أو الحماية، يمكن للمستخدمين نسخ الرابط وفتحه عبر متصفح Google Chrome أو استخدام متصفح بديل لضمان عمله بشكل صحيح.

وتتيح المنظومة الإلكترونية إمكانية طباعة إيصال الحجز للمسجلين والمؤكدين ضمن جميع المنظومات القديمة والجديدة عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالنظام.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تنظيم توزيع أسطوانات الغاز في ليبيا، حيث تعتمد شركة البريقة لتسويق النفط على منظومات إلكترونية تدريجية لتقليل الازدحام وضمان وصول الدعم إلى المسجلين بشكل منظم، مع توسع الاعتماد على الرسائل النصية كنظام إشعار رئيسي للمواطنين.