تحديث جديد لـ«أرصدة الوقود» بالمستودعات وحركة الناقلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الإثنين 13 أبريل 2026، آخر تحديث لأرصدة الوقود بالمستودعات الرئيسية في ليبيا، متضمناً كميات البنزين والديزل والغاز إضافة إلى حركة ناقلات التفريغ والوصول.

وبحسب البيانات، بلغ رصيد مستودع طرابلس 15046 طن متري من البنزين و9852 طن من الديزل و1119 طن من الغاز، مع وجود ناقلة بنزين وناقلة غاز تحت التفريغ، إضافة إلى ناقلة بنزين من المقرر وصولها يوم 16 أبريل.

وفي مستودع مصراتة سجلت الأرصدة 6455 طن بنزين و25898 طن ديزل و3422 طن غاز.

أما مستودع الزاوية فبلغت أرصدته 6745 طن بنزين و12409 طن ديزل و1084 طن غاز، مع وجود ناقلة ديزل تحت التفريغ.

وفي شرق البلاد، بلغت أرصدة مستودع بنغازي 16338 طن بنزين و15836 طن ديزل و1880 طن غاز، مع وصول ناقلة غاز للتفريغ اليوم وإتمام ناقلة ديزل عملية التفريغ.

بينما سجل مستودع طبرق 8819 طن بنزين و1739 طن ديزل و56 طن غاز.

ويأتي هذا التحديث ضمن المتابعة الدورية التي تنشرها المؤسسة الوطنية للنفط لإظهار حالة الإمدادات ومستويات المخزون في المستودعات الرئيسية بالبلاد.