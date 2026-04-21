تحديث جديد لـ«أرصدة الوقود وحركة الناقلات» في المستودعات

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، تحديثاً يوضح أرصدة مستودعات الوقود وحركة ناقلات المحروقات في عدد من المدن الليبية، بما يشمل البنزين والديزل وغاز الطهي، وذلك وفق بيانات تشغيلية دورية.

ففي مستودع طرابلس، بلغ رصيد البنزين 4170 طن متري، والديزل 9404 طن متري، والغاز 1759 طن متري، مع تسجيل ناقلة بنزين أنهت عملية التفريغ، وأخرى في مرحلة الربط، إضافة إلى ناقلة غاز تحت التفريغ.

وفي مستودع مصراتة، سجل رصيد البنزين 21895 طن متري، والديزل 10462 طن متري، والغاز 1624 طن متري، مع استمرار تفريغ ناقلة بنزين، ووصول ناقلة أخرى متوقعة يوم 22 أبريل، إلى جانب ناقلة ديزل تحت التفريغ.

أما مستودع الزاوية، فقد بلغ رصيد البنزين 5901 طن متري، والديزل 13717 طن متري، والغاز 822 طن متري، مع وصول ناقلة بنزين صباح اليوم، دون تسجيل حركة إضافية في بقية المواد.

وفي مستودع بنغازي، وصل رصيد البنزين إلى 11331 طن متري، والديزل إلى 8571 طن متري، والغاز إلى 2439 طن متري، مع وجود ناقلة ديزل تحت التفريغ، وأخرى متوقعة الوصول يوم 22 أبريل، إضافة إلى ناقلة غاز في حالة انتظار.

وفي مستودع طبرق، بلغ رصيد البنزين 2342 طن متري، والديزل 2874 طن متري، والغاز 66 طن متري، مع توقع وصول ناقلة بنزين خلال اليوم.

وتأتي هذه البيانات في إطار المتابعة التشغيلية المستمرة للمؤسسة الوطنية للنفط لضمان استقرار الإمدادات وتغطية الطلب المحلي على الوقود في مختلف المناطق.