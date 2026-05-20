تحديث جديد لـ«حركة الناقلات» في المستودعات النفطية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، يوم الأربعاء 20 مايو 2026، تحديث أرصدة المستودعات وحركة الناقلات في عددٍ من المدن الليبية، في إطار المتابعة الدورية لمنظومة الإمداد النفطي داخل البلاد.

مستودع طرابلس

بلغ رصيد البنزين 4307 طن متري، وسجل الديزل 6546 طن متري، فيما وصل الغاز إلى 2069 طن متري.

وتشير حركة الناقلات إلى وجود ناقلة بنزين تحت التفريغ وأخرى تربط اليوم، إضافة إلى ناقلة غاز تربط اليوم.

مستودع مصراتة

سجل رصيد البنزين 22738 طن متري، وبلغ الديزل 25606 طن متري، فيما وصل الغاز إلى 707 طن متري.

وتوضح البيانات وجود ناقلة ديزل أنهت التفريغ، مع وصول ناقلة أخرى يوم 25 مايو.

مستودع الزاوية

بلغ رصيد البنزين 2276 طن متري، وسجل الديزل 20747 طن متري، فيما وصل الغاز إلى 882 طن متري.

وتظهر حركة الناقلات ناقلة بنزين تصل يوم 21 مايو، إضافة إلى ناقلة ديزل تحت التفريغ.

مستودع بنغازي

سجل البنزين 11676 طن متري، وبلغ الديزل 14356 طن متري، فيما وصل الغاز إلى 827 طن متري.

وتشير البيانات إلى ناقلة ديزل تحت التفريغ وأخرى غاز في حالة انتظار.

مستودع طبرق

بلغ رصيد البنزين 1021 طن متري، وسجل الديزل 5854 طن متري، فيما وصل الغاز إلى 64 طن متري.

وتوضح حركة الناقلات وصول ناقلة بنزين متوقع اليوم، مع ناقلة ديزل تحت التفريغ.